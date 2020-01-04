悼黑鷹令人鼻酸 機工長稚子留言：爸爸我愛您

國軍黑鷹直升機失事，造成8名將士殉職，國防部4日開放台北賓館，供各界向殉職將士獻花致意，在罹難空勤機工長許鴻彬的留言板上，貼著孩子對父親想說的話。中央社記者張皓安攝 109年1月4日

（中央社記者侯姿瑩台北4日電）國軍黑鷹直升機失事，包括參謀總長沈一鳴等8名將士殉職，台北賓館今天開放民眾致意追思，人潮不斷。罹難空勤機工長許鴻彬的稚子在留言板上寫下「爸爸：下次一起玩手機」、「爸爸我愛您」，令人鼻酸。

UH-60M黑鷹直升機2日在新北市山區失事，機上共13人，其中5人獲救、8人罹難，罹難者包括參謀總長沈一鳴、政戰局副局長于親文、情次室助次洪鴻鈞，以及黑鷹2名飛官、1名機工長等人。

台北賓館今明兩天開放，供國軍、民眾向殉職將士獻花、點燈，追思並致意。今早開放之後，人潮不斷，有著軍裝的國軍、也有一般民眾，不少人頻頻拭淚、哽咽，還有民眾一度情緒崩潰。

與政戰局副局長于親文熟識的李均峰今年初才調到政戰局文宣處，今天到場致意時忍不住落下男兒淚。回憶過去，他哽咽說，雖然是將軍，但于親文對部屬沒有一點官架子，對每個人都像對待自己的孩子、非常照顧。

他受訪時難掩難過之情，他說，事發當天、1月2日是他到政戰局報到的日子，當天他有到于親文辦公室一趟，那時候只知道于親文公出，後來看到新聞，「無法相信這是真的」。還來不及當面跟于親文報到，他就走了。

曾與于親文共事多年的李均峰說，從于親文身上學到很多東西。上上週，才做好春節動畫送給于親文，讓他在過年期間可用來拜年，沒想到今年春節，于親文用不上了。

國防部4日開放台北賓館，供各界向黑鷹直升機殉職將士追思致意，現場也開放留言板，讓民眾對參謀總長沈一鳴等不幸罹難的國軍將士表達想說的話。中央社記者張皓安攝 109年1月4日

國防部4、5日兩天開放台北賓館，供全軍官兵及全國民眾向國軍黑鷹直升機失事殉職將士獻花、點燈，追思致意。中央社記者張皓安攝 109年1月4日

也有國軍帶著孩子到場致意。這名國軍受訪時說，曾與于親文共事，他做事很認真，沈一鳴也是很棒的長官，會永遠懷念他們；他特別帶小孩到場，因為這是很好的機會教育，希望孩子了解，包括軍警在內的公務人員，很多人都是默默守護中華民國並值得尊敬，台灣是值得留念、經營的地方。

現場預備電子蠟燭燈供弔唁致意，而每一位殉職人員生平簡介的旁邊也設有空白看板，供民眾留言致意。到中午時，留言板上寫滿對沈一鳴、于親文等人的思念與祝福。

特別的是，寫給空勤機工長許鴻彬的字條中，有兩張寫到「爸爸：下次一起玩手機」、「爸爸我愛您」。寫給沈一鳴的字條包括，「Dear妹婿一鳴：國家痛失英才、兒女痛失一位好爸爸，您是全國軍人的典範」、「親愛的總長：希望你化成天使，在天上守護台灣」，也有人懷念過去與他一起試飛的日子。

退輔會主委曾金陵也到場致意，他說，發生這樣的事情感到非常惋惜，相信所有袍澤都會懷念他們。希望以後不要再有這種事情發生，也希望國人都能尊重軍人。

還有多名政治人物到場哀悼，包括基隆市長林右昌、民進黨主席卓榮泰、新竹市長林智堅、嘉義市長黃敏惠以及民進黨立委候選人吳怡農、高嘉瑜、民進黨立法院黨團總召柯建銘、婦聯會主委雷倩等人。

林右昌表示，發生這樣的憾事，大家都覺得不捨，他今天率領市政府團隊來悼念，表達對他們的不捨，對他們保衛國家的奉獻，致上敬意。（編輯：紀淑芳）1090104

國軍黑鷹直升機失事8名將士殉職，國防部4、5日兩天開放台北賓館，供各界向殉職將士追思致意。中央社記者張皓安攝 109年1月4日

國軍黑鷹直升機失事，造成參謀總長沈一鳴等8名將士不幸殉職，民眾4日前往台北賓館，向殉職將士獻花，追悼致意。中央社記者張皓安攝 109年1月4日

國軍黑鷹直升機失事，造成參謀總長沈一鳴等8名將士不幸殉職，國防部4、5日兩天開放台北賓館供全軍官兵及全國民眾向殉職將士獻花、點燈，追思致意。中央社記者張皓安攝 109年1月4日

民進黨立法院黨團總召柯建銘（前）4日前往台北賓館，向國軍黑鷹直升機殉職將士致意，並在參謀總長沈一鳴的留言板上留下留言。中央社記者張皓安攝 109年1月4日

國軍黑鷹直升機2日失事，造成參謀總長沈一鳴上將等8人殉職，民進黨主席卓榮泰（前）4日前往台北賓館，向殉職將士追思致意。中央社記者張皓安攝 109年1月4日

國軍黑鷹直升機失事，空軍司令熊厚基上將（前左2）4日上午前往台北賓館，向殉職將士追思致意。中央社記者張皓安攝 109年1月4日