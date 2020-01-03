悼念沈一鳴 老長官淚憶：他為飛行努力練粗脖子

黑鷹直升機2日迫降，造成參謀總長沈一鳴等8人殉職。前國安會副秘書長葛光越今天到靈堂悼念，他受訪時哽咽回憶沈一鳴（圖）「一直埋頭苦幹、不退縮」。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳至中台北3日電）黑鷹直升機昨天迫降，造成參謀總長沈一鳴等8人殉職。前國安會副秘書長葛光越今天到靈堂悼念，他受訪時哽咽回憶沈一鳴「一直埋頭苦幹、不退縮」，曾為飛行努力把脖子練粗。

葛光越當年曾帶著沈一鳴等多名飛行員、地勤人員到法國迎接幻象戰機，他今天下午帶領許多退役人員到三軍總醫院靈堂悼念亡者，接受媒體聯訪時語氣堅定，但仍不免有些哽咽。

葛光越表示，當時接機的都是從空軍精挑萬選出來，大家在法國不同語言、文化環境下，努力走過來，使幻象戰機成為國軍中最優秀、能夠面對任何挑戰的戰力。

作為老長官，葛光越過去常和沈一鳴一起訓練，他印象最深刻的是，沈一鳴為了避免飛行黑視，不斷鍛鍊自己的頸部，把脖子練的非常粗，犧牲了自己的面貌。他說，外界看沈一鳴非常英俊瀟灑，其實當年在部隊時，沈一鳴的脖子比現在粗了一倍。

「他一直埋頭苦幹、絕不退縮。」葛光越說，沈一鳴非常努力修練自己，讓自己成為一個非常優秀的飛行軍官，後來增加許多經歷、學歷，變成國家長官，大家稱沈一鳴是模範生，其實背後都是努力出來的。

葛光越說，昨天得知消息後，舊長官、同僚群組的大家都非常難過，所以今天上午臨時決定要到靈堂致意，許多人專程從新竹北上，一同送沈一鳴最後一程。

今天下午包括前新北市長朱立倫、中國國民黨總統候選人韓國瑜、民主進步黨副總統候選人賴清德、台北市長柯文哲等政治人物，都先後到三總靈堂悼念，但都未接受媒體訪問。（編輯：洪學廣）1090103