侯友宜：哀痛黑鷹罹難者 未說過總長生還

（中央社記者黃旭昇、葉臻新北3日電）新北市長侯友宜今天表示，對黑鷹直升機失事不幸感到哀痛與不捨，也感念國軍為中華民國的付出。他從來沒有說過已故參謀總長沈一鳴當時是生還的，所有的消息都是轉述軍方。

侯友宜今天出席市府交通局的「新北智慧運輸展」記者會，接受聯訪時表示，對昨天國軍的殉職，十分的哀痛與不捨，更感念他們對中華民國的付出。

侯友宜說，第一時間指派消防局特搜大隊在烏來消防分隊成立指揮應變中心，因直升機失事地點不明確，軍方在宜蘭、新北市都成立前進指揮所同時出動。

他說，軍方也派兩組人馬在新北市駐點，與宜蘭前進指揮所協調聯絡，新北市全力配合救災。

侯友宜說，從來沒說過當時沈一鳴是生還的，因兩邊都由軍方進駐，新北只是轉述軍方的暫時消息，一切以國防部的軍方發布為主。

對外界抨擊失事時資訊混亂，市府消防局今天也在臉書（Facebook）「新北消防發爾麵」發文表示，謝謝在第一線用生命救災的夥伴們，也對折翼的黑鷹與盡忠職守的國軍表示哀悼。

新北消防局表示，確認迫降點接近宜蘭後，派遣新北特種搜救隊挺進宜蘭，救援受困機艙者直到昨晚9時完成任務，讓將士得以安息。

消防局說，黑鷹事故失事地點位處深山，從新北出發挺進案發的點需要3至4小時才能抵達，因此與宜蘭縣消防局合作兵分兩路。

消防局說，整合救災能量包含警察、義消、農委會林務局、烏來區公所及軍方單位，在情資交換也必需瞭解現場最新的傷亡，希望適切的攜帶裝備器材。

消防局說，新北市府轉述在場軍職對口人員的說明內容，也強調須以中央發布的訊息為主，但仍有後續訊息的落差。能深刻體會同袍殞落的心情，救災單位只想把救援工作做好也盡全力，希望外界把焦點回歸保家衛國的官兵奉獻，也對參與救災者多點鼓勵。（編輯：張銘坤）1090103