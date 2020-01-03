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黑鷹直升機失事烏來山區
空軍救護隊UH-60M黑鷹直升機2日墜毀新北市坪林、宜蘭交界處，機上含機組人員共13人，造成參謀總長沈一鳴等8人殉職。（圖／宜蘭縣消防局提供）
黑鷹直升機失事烏來山區
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黑鷹直升機失事烏來山區5/44

黑鷹失事8人殉職 美日德英澳駐台機構哀悼

最新更新：2020/01/03 16:14

（中央社記者侯姿瑩台北3日電）國軍黑鷹直升機失事，造成參謀總長沈一鳴等8人殉職。繼美國、日本後，德國、英國、澳洲、波蘭的駐台機構今天也紛紛透過臉書對此事件表達哀悼之意，同時，也祝福生還者早日康復。

國軍向美國採購的UH-60M黑鷹直升機昨天在新北市山區失事，機上共13人，其中5人獲救、8人罹難，罹難者包括參謀總長沈一鳴、政戰局副局長于親文少將、情次室助次洪鴻鈞少將，以及黑鷹2名飛官、1名機工長等人。

德國在台協會今天在臉書發文表示，對這起事件造成沈一鳴在內等8人不幸罹難的事件深表哀慟，同時，祝福生還者早日康復。

英國在台辦事處隨後也在臉書發文對此表達最誠摯的哀悼，向這次為台灣執行公務而受傷、罹難者的家屬、朋友及同事，「致上我們最深切的慰問之意，也祝福受傷者早日康復」。

另外，澳洲駐台辦事處也透過臉書表示，對於這起直升機意外，深感震驚與哀慟，並向罹難者家屬與朋友致上慰問之意，祝福受傷者早日康復。

波蘭台北辦事處也在臉書發文，向罹難者家人、同袍及所屬團體表達最深切的哀悼之意，並祝福生還者早日康復。

AIT昨天下午在臉書發文表示，對於這起直升機墜毀事件，AIT代表美國，向罹難者家人、同袍等表達最深切的哀悼之意，並祝福生還者早日康復。AIT已準備好，隨時就此一事件為台灣提供協助。

日本台灣交流協會2日深夜也在臉書發文表示，對於沈一鳴等8人因公殉職，「我們深感震驚與哀慟」，在此為罹難者祈求冥福，對其遺族與同事深表哀悼之意，並願生還者身心早日康復。（編輯：紀淑芳）1090103

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