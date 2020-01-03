國防部：尋獲失事黑鷹黑盒子 送運安會釐清肇因

UH-60M黑鷹直升機2日在新北宜蘭交界山區失事，機上13人，共8名軍士官罹難，其中參謀總長沈一鳴也不幸罹難，另有5人受傷。（宜蘭縣消防局提供）中央社記者沈如峰傳真 109年1月2日

（中央社記者游凱翔台北3日電）UH-60M黑鷹直升機昨天在新北宜蘭交界山區失事，軍方上午7時挺進山區尋找黑盒子。國防部表示，已在上午10時40分尋獲「失事殘存飛行資料紀錄器FDR（黑盒子）」，將送往國家運輸安全調查委員會釐清肇因。

UH-60M黑鷹直升機昨天上午在新北宜蘭交界山區失事，機上13人，共8名軍士官罹難，其中參謀總長沈一鳴也不幸罹難，另有5人受傷。

國防部發布新聞稿表示，為執行黑鷹飛行意外事件現場調查作業，上午由總督察長黃國明中將率空軍、陸軍特戰官兵、軍備局等共49人，前往失事區域進行蒐證。

國防部指出，現場人員已於上午10時40分尋獲「失事殘存飛行資料紀錄器FDR（黑盒子）」，將送往國家運輸安全調查委員會等相關單位協助進行資料判讀，以釐清肇事原因。

國防部強調，針對這次意外事件，感謝各界關心及協助，相關飛安調查作業目前仍在進行中，懇請媒體、各界勿做臆測性報導，以避免誤導視聽。（編輯：蘇龍麒）1090103

UH-60M黑鷹直升機2日失事新北坪林、宜蘭交界處，參謀總長沈一鳴上將（上排左起）、參謀黃聖航少校、總士督長韓正宏士官長、情次室助次洪鴻鈞少將、政戰局副局長于親文少將（下排左起）、黑鷹正駕駛葉建儀中校、副駕駛劉鎮富上尉、機工長許鴻彬罹難。（提供照片）

UH-60M黑鷹直升機2日失事新北坪林、宜蘭交界處。獲救者有作計室處長劉孝堂少將（上排左起）、後次室次長黃佑民中將、通次室曹進平中將（下排左起）、作計室參謀周欣頤中校、軍聞社陳映竹。（提供照片）