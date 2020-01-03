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黑鷹直升機失事烏來山區
空軍救護隊UH-60M黑鷹直升機2日墜毀新北市坪林、宜蘭交界處，機上含機組人員共13人，造成參謀總長沈一鳴等8人殉職。（圖／宜蘭縣消防局提供）
黑鷹直升機失事烏來山區
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黑鷹直升機失事烏來山區2/28

黑鷹直升機事故 美參謀首長發函悼念沈一鳴

最新更新：2020/01/03 08:38
黑鷹直升機2日迫降新北、宜蘭交界處，造成參謀總長沈一鳴等8人殉職，晚間遺體陸續運抵靈堂。中央社記者王飛華攝 109年1月2日
黑鷹直升機2日迫降新北、宜蘭交界處，造成參謀總長沈一鳴等8人殉職，晚間遺體陸續運抵靈堂。中央社記者王飛華攝 109年1月2日

（中央社記者江今葉華盛頓2日專電）國防部黑鷹直升機事故造成參謀總長沈一鳴等8人殉職，美國國防部參謀首長聯席會議主席密利今天發函致哀，感念沈一鳴的無私奉獻，並表示美方珍惜與台灣的友誼與堅定的國防關係。

密利（Mark Milley）在信函中代表美軍向沈一鳴與其他7名在這起直升機事故中不幸喪生的台灣軍人表示哀悼。

密利表示，沈一鳴上將將被他的同胞銘記是位傑出的領袖，也是台灣國防與區域安全的支持者。美方感謝他的無私奉獻，並珍惜與台灣的友誼與堅定國防關係。

美國聯邦參議員昆斯（Chris Coons）也推文表示，台灣國防因為這起意外蒙受巨大損失，對於這起意外他備感遺憾。在此悲痛時刻，他與台灣同在，也重申他對美國支持台灣安全的一貫承諾。

美台商會今天也發布新聞稿表示，會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）與全體會員對這起意外罹難者表達哀悼之意，也盼傷者能早日康復。

韓儒伯表示，在面對中國對台的脅迫性戰略，以及透過必要採購、培訓等方式遏阻中共片面破壞台灣主權等方面，沈一鳴是重要關鍵。他為人謙遜、善良、睿智，在台灣軍事與民間備受推崇。

華府智庫「2049計畫協會」（Project 2049Institute）也發出聲明表示哀悼。協會主席阿米塔吉（Richard Armitage）表示，這8位包括沈一鳴在內的罹難軍官致力於確保台灣2400萬人的自由、安全與保障。他也祝願倖存者能全面、快速的康復。（編輯：高照芬）1090103

UH-60M黑鷹直升機2日迫降在新北、宜蘭交界山區，搜救人員趕赴現場救援，事故造成參謀總長沈一鳴等8人殉職。（宜蘭縣消防局提供）中央社記者沈如峰傳真　109年1月2日
UH-60M黑鷹直升機2日迫降在新北、宜蘭交界山區，搜救人員趕赴現場救援，事故造成參謀總長沈一鳴等8人殉職。（宜蘭縣消防局提供）中央社記者沈如峰傳真　109年1月2日
參謀總長沈一鳴上將等人，含機組人員共13人，2日上午7時50分搭乘黑鷹直升機前往宜蘭東澳進行春節慰勉，在新北市烏來山區失事。（中央社製圖）
參謀總長沈一鳴上將等人，含機組人員共13人，2日上午7時50分搭乘黑鷹直升機前往宜蘭東澳進行春節慰勉，在新北市烏來山區失事。（中央社製圖）
國軍黑鷹直升機2日失事，參謀總長沈一鳴等8人殉職。（中央社製圖）
國軍黑鷹直升機2日失事，參謀總長沈一鳴等8人殉職。（中央社製圖）
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