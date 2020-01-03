殉職侍從官回家 親友慟：他最後一刻仍保護總長

黑鷹直升機失事罹難的參謀少校黃聖航，遺體3日凌晨被送回苗栗家中。親友哀慟指出，黃聖航擔任參謀總長沈一鳴的侍從官，生前最後一刻仍盡忠職守，雙手緊緊抱著守護總長。中央社記者管瑞平攝 109年1月3日

（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）黑鷹直升機失事罹難的參謀少校黃聖航，遺體今天凌晨被送回苗栗家中。親友哀慟指出，黃聖航擔任參謀總長沈一鳴的侍從官，生前最後一刻仍盡忠職守，雙手緊緊抱著守護總長。

在警車開道下，載運黃聖航遺體的廂型車今天凌晨1時許，緩緩駛進他位於苗栗頭份住家街道，數十名親友聚集在家門前，悲傷不停啜泣，2名姪女持香跪地，呼喚著「叔叔，回家了」，場面哀戚。

黑鷹直升機失事8名罹難者中，參謀少校黃聖航家屬為讓黃母見他最後一面，堅持漏夜將遺體送回苗栗家中，3日凌晨返抵家門前，姪女持香跪地呼喚「叔叔，回家了」，場面哀戚。中央社記者管瑞平攝 109年1月3日

黃聖航的哥哥黃聖裕是苗栗縣議員徐功凡的好友兼秘書，3人交情宛如兄弟，昨天上午得知黑鷹直升機出事後，徐功凡便陪著黃聖裕北上處理，直到今天凌晨返抵家門，兩人分別手捧遺照、牌位下車，黃聖裕難忍悲傷，與孩子們淚眼相擁，令人鼻酸不捨。

徐功凡表示，昨天第一時間聽到直升機上人員大多平安無事，豈料，中午過後竟傳來噩耗，親友都難以置信，當時就答應黃聖航的母親，「不論如何今天一定把他帶回家」，讓黃母看最後一面，因此漏夜陪同家屬將遺體送回。

徐功凡指出，「在台北等待過程真的很難熬」，尤其看到失事現場照片，擔任參謀總長沈一鳴侍從官的黃聖航被尋獲時，雙手緊緊抱著總長，可以想見他生前奮力守護，「最後一刻仍在盡忠職守」，實在感到無比欽佩與不捨。

親友眼中的黃聖航是個善良孝順又顧家的暖男，如今因公殉職為國犧牲，哥哥黃聖裕忍住悲傷說，「弟弟已經圓滿完成任務，我們都以他為榮」。此外，黃聖航有一個論及婚嫁的女友，昨天出勤前，還特別打電話跟女友報備，想不到竟成訣別。（編輯：徐崇哲）1090103