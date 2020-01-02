8罹難者遺體晚間全數送三總 高華柱赴靈堂致意

黑鷹直升機2日迫降新北、宜蘭交界處，造成參謀總長沈一鳴等8人殉職，晚間遺體陸續運抵靈堂，國防部長嚴德發（後中）率眾在靈前致哀。中央社記者王飛華攝 109年1月2日

（中央社記者吳家豪台北2日電）UH-60M黑鷹直升機今天失事，造成8人罹難的悲劇，三總在懷德廳設置臨時靈堂，晚間8時許，參謀總長沈一鳴的遺體率先送到三總，隨後罹難者的遺體也陸續抵達，到晚間10時12分，8名罹難者遺體已全數送至臨時靈堂。

三軍總醫院院方在懷德廳設置臨時靈堂，並在靈堂入口處，舉行軍禮迎靈，兩側有三軍儀隊恭迎禮兵和憲兵恭迎軍官代表，估計約上百人；國防部長嚴德發及三軍司令等將領都參加，要送罹難者最後一程。

晚間8時10分，罹難者家屬乘坐軍用小巴士抵達三總臨時靈堂。晚間8時13分，參謀總長沈一鳴遺體由救護車送至臨時靈堂。

UH-60M黑鷹直升機2日在新北、宜蘭交界處失事，機上13人共8人罹難，參謀總長沈一鳴遺體晚間抵達三總，上百名官兵進行軍禮迎靈。中央社記者王飛華攝 109年1月2日

晚間8時33分，副駕駛劉鎮富上尉遺體送至三總靈堂。8時38分，情次室助次洪鴻鈞少將遺體抵達。8時51分，機工長許鴻彬遺體送至靈堂。9時3分，政戰局副局長于親文少將遺體抵達。

晚間9時51分，正駕駛葉建儀遺體由救護車送至三總臨時靈堂。10時，參謀黃聖航少校遺體抵達。10時12分，總士官長韓正宏遺體送至靈堂。

國民黨主席吳敦義於晚間8時許抵達靈堂致意，短暫停留後未受訪即離去。隨後前國防部長高華柱抵達靈堂，一直等到第8位罹難者遺體送達，都留在靈堂內。

三軍及憲兵迎靈代表晚間10時22分起陸續收隊。

軍方預計4日上午8時起，在三軍軍官俱樂部設置簡易靈堂，供各界弔唁致意。

國防部一架黑鷹直升機今天上午7時55分自松山機場起飛，擬前往宜蘭東澳進行春節慰勉，因不明原因迫降新北市烏來山區，機上13名人員共有5人獲救、8人罹難，罹難者包括參謀總長沈一鳴上將、政戰局副局長于親文少將、情次室助次洪鴻鈞少將，以及黑鷹2名飛官、1名機工長。（編輯：謝佳珍）1090102