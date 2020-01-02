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黑鷹直升機失事烏來山區
國防部2日表示，參謀總長沈一鳴上將等人，含機組人員共13人，上午7時50分搭乘黑鷹直升機前往宜蘭東澳進行春節慰勉，因不明原因迫降新北市烏來山區，空軍下午證實，包括參謀總長沈一鳴等8人無生命跡象，軍聞社記者陳映竹等5人生還。（圖／宜蘭縣消防局提供）
黑鷹直升機失事烏來山區
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黑鷹直升機失事烏來山區5/25

黑鷹直升機失事 搜救員靠哨音找到事發點

最新更新：2020/01/02 23:37
UH-60M黑鷹直升機2日在新北、宜蘭交界山區失事，搜救人員趕赴現場，在飛機殘骸中積極搶救。（宜蘭縣消防局提供）中央社記者沈如峰傳真　109年1月2日
UH-60M黑鷹直升機2日在新北、宜蘭交界山區失事，搜救人員趕赴現場，在飛機殘骸中積極搶救。（宜蘭縣消防局提供）中央社記者沈如峰傳真　109年1月2日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣2日電）一架黑鷹直升機今天在新北市烏來和宜蘭交界失事，由於地點位在偏僻山區，一度讓搜救人員如大海撈針，所幸倖存者吹哨求助，最後順利讓警消找到失事點展開救援。

黑鷹直升機上午在宜蘭與新北交界山區墜毀，機上13人，共造成8死、5傷。宜蘭縣政府消防局第一時間派員從礁溪山區挺進救援。

搜救過程中，偏僻廣大的山林一度讓搜救人員宛如大海撈針，倖存者雖有吹哨求助，但因位處山谷有回音，數度造成警消方向混淆。宜蘭縣消防局長徐松奕最後在前進指揮所以無線電要求所有搜救員暫時不要出聲，仔細聽軍方求助哨音辨位，搜救人員在下午約1時順利找到事發地點。

宜蘭縣冬山消防分隊小隊長李逸鎮接受媒體聯訪時說，上午10時許他們從櫻花陵園登山口入山後，因為這幾天宜蘭下雨，山區泥濘非常不好走，且山區也起濃霧，一度讓搜救任務增添困難。

李逸鎮說，搜救人員抵達現場後，發現黑鷹直升機有點像前後折在一起，已經扭曲變形，有4名傷者可以自行脫困到飛機旁，軍聞社記者陳映竹則是受困機艙內。至於罹難者遺體四肢大致都算完整，但有的頭部已破裂。

徐松奕表示，晚間近9時，8名罹難者遺體已全數運出事故現場。

軍方在救援任務告一段落後，已派憲兵把守，封鎖登山口，避免閒雜人等進入，明天將派飛安、特戰部隊入山前往現場，進一步調查及釐清事故原因，處理直升機殘骸。（編輯：唐聲揚）1090102

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