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黑鷹直升機迫降10人獲救 參謀總長沈一鳴等3人失聯
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黑鷹直升機迫降烏來山區
國防部2日表示，參謀總長沈一鳴上將等人，含機組人員共13人，上午7時50分搭乘黑鷹直升機前往宜蘭東澳進行春節慰勉，因不明原因迫降新北市烏來山區，搜救人員已派員前往搜救。
黑鷹直升機迫降烏來山區
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黑鷹直升機迫降烏來山區1/4

黑鷹直升機迫降10人獲救 參謀總長沈一鳴等3人失聯【更新】

最新更新：2020/01/02 11:30
國防部2日證實，參謀總長沈一鳴上將（圖）等人，含機組人員共13人，上午7時50分搭乘黑鷹直升機前往宜蘭東澳進行春節慰勉，因不明原因迫降新北市烏來山區。（中央社檔案照片）
國防部2日證實，參謀總長沈一鳴上將（圖）等人，含機組人員共13人，上午7時50分搭乘黑鷹直升機前往宜蘭東澳進行春節慰勉，因不明原因迫降新北市烏來山區。（中央社檔案照片）

（中央社台北2日電）國防部今天表示，黑鷹直升機迫降烏來機上共13人，有10人已找到，都有生命跡象。剩下參謀總長沈一鳴、政戰局副局長于親文、情次室助理次長洪鴻鈞少將等3人尚在搜救中。

參謀總長沈一鳴上將等人，含機組人員共13人，上午7時50分搭乘黑鷹直升機前往宜蘭東澳進行春節慰勉，因不明原因迫降新北市烏來山區，搜救人員已派員前往搜救。

國防部表示，失事地點，目前只知道在新北烏來山區古道，但烏來地區有多條古道，徒步行走至少要一天半。（編輯：林淑媛）1090102

沈一鳴小檔案
  • 民國46年3月30日出生
  • 現職：參謀總長
  • 學歷：
    美國空軍戰爭學院正規班
    美國空軍大學空軍戰爭學院戰研所碩士
    三軍大學空軍指參學院正規班
    空軍官校飛行正期班畢
  • 經歷：
    國防部軍政副部長
    國防部空軍司令部司令
    國防部部本部中將常務次長
    國防部參謀總長室中將副參謀總長
    空軍作戰指揮部中將指揮官
    國防部情次室中將次長
    空軍作戰指揮部少將副指揮官
    國防部空軍司令部少將副參謀長
國防部2日證實，參謀總長沈一鳴上將等人，含機組人員共13人，上午7時50分搭乘黑鷹直升機前往宜蘭東澳嶺進行春節慰勉，因不明原因迫降新北市烏來山區，搜救人員已派員前往搜救。國防部立即召開記者會，空軍司令熊厚基（圖）上將說明。中央社記者張皓安攝 109年1月2日
國防部2日證實，參謀總長沈一鳴上將等人，含機組人員共13人，上午7時50分搭乘黑鷹直升機前往宜蘭東澳嶺進行春節慰勉，因不明原因迫降新北市烏來山區，搜救人員已派員前往搜救。國防部立即召開記者會，空軍司令熊厚基（圖）上將說明。中央社記者張皓安攝 109年1月2日
國防部2日證實，參謀總長沈一鳴上將等人，含機組人員共13人，上午搭乘黑鷹直升機因不明原因迫降新北市烏來山區，搜救人員已派員前往搜救。圖為黑鷹直升機同型機。（中央社檔案照片）
國防部2日證實，參謀總長沈一鳴上將等人，含機組人員共13人，上午搭乘黑鷹直升機因不明原因迫降新北市烏來山區，搜救人員已派員前往搜救。圖為黑鷹直升機同型機。（中央社檔案照片）
參謀總長沈一鳴上將等人，含機組人員共13人，2日上午7時50分搭乘黑鷹直升機前往宜蘭東澳嶺進行春節慰勉，因不明原因迫降新北市烏來山區，搜救人員已派員前往搜救。圖為參謀總長沈一鳴（右）1日與國防部長嚴德發（左）出席元旦升旗典禮。中央社記者郭日曉攝 109年1月2日
參謀總長沈一鳴上將等人，含機組人員共13人，2日上午7時50分搭乘黑鷹直升機前往宜蘭東澳嶺進行春節慰勉，因不明原因迫降新北市烏來山區，搜救人員已派員前往搜救。圖為參謀總長沈一鳴（右）1日與國防部長嚴德發（左）出席元旦升旗典禮。中央社記者郭日曉攝 109年1月2日
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