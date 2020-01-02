黑鷹直升機迫降10人獲救 參謀總長沈一鳴等3人失聯【更新】

國防部2日證實，參謀總長沈一鳴上將（圖）等人，含機組人員共13人，上午7時50分搭乘黑鷹直升機前往宜蘭東澳進行春節慰勉，因不明原因迫降新北市烏來山區。（中央社檔案照片）

（中央社台北2日電）國防部今天表示，黑鷹直升機迫降烏來機上共13人，有10人已找到，都有生命跡象。剩下參謀總長沈一鳴、政戰局副局長于親文、情次室助理次長洪鴻鈞少將等3人尚在搜救中。

參謀總長沈一鳴上將等人，含機組人員共13人，上午7時50分搭乘黑鷹直升機前往宜蘭東澳進行春節慰勉，因不明原因迫降新北市烏來山區，搜救人員已派員前往搜救。

國防部表示，失事地點，目前只知道在新北烏來山區古道，但烏來地區有多條古道，徒步行走至少要一天半。（編輯：林淑媛）1090102

沈一鳴小檔案 民國46年3月30日出生

現職：參謀總長

學歷：

美國空軍戰爭學院正規班

美國空軍大學空軍戰爭學院戰研所碩士

三軍大學空軍指參學院正規班

空軍官校飛行正期班畢

美國空軍戰爭學院正規班 美國空軍大學空軍戰爭學院戰研所碩士 三軍大學空軍指參學院正規班 空軍官校飛行正期班畢 經歷：

國防部軍政副部長

國防部空軍司令部司令

國防部部本部中將常務次長

國防部參謀總長室中將副參謀總長

空軍作戰指揮部中將指揮官

國防部情次室中將次長

空軍作戰指揮部少將副指揮官

國防部空軍司令部少將副參謀長

國防部2日證實，參謀總長沈一鳴上將等人，含機組人員共13人，上午7時50分搭乘黑鷹直升機前往宜蘭東澳嶺進行春節慰勉，因不明原因迫降新北市烏來山區，搜救人員已派員前往搜救。國防部立即召開記者會，空軍司令熊厚基（圖）上將說明。中央社記者張皓安攝 109年1月2日

國防部2日證實，參謀總長沈一鳴上將等人，含機組人員共13人，上午搭乘黑鷹直升機因不明原因迫降新北市烏來山區，搜救人員已派員前往搜救。圖為黑鷹直升機同型機。（中央社檔案照片）

參謀總長沈一鳴上將等人，含機組人員共13人，2日上午7時50分搭乘黑鷹直升機前往宜蘭東澳嶺進行春節慰勉，因不明原因迫降新北市烏來山區，搜救人員已派員前往搜救。圖為參謀總長沈一鳴（右）1日與國防部長嚴德發（左）出席元旦升旗典禮。中央社記者郭日曉攝 109年1月2日