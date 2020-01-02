國防部2日證實，參謀總長沈一鳴上將等人，含機組人員共13人，上午搭乘黑鷹直升機因不明原因迫降新北市烏來山區，搜救人員已派員前往搜救。圖為黑鷹直升機同型機。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北2日電）國軍於2014年向美國採購60架黑鷹直升機UH-60M，分由陸軍航特部、空軍、內政部空勤總隊使用，今天在新北市烏來山區迫降的黑鷹為空軍救護隊所有，此外，內政部空勤總隊所屬的一架黑鷹也曾於2018年2月在蘭嶼失事，造成6人死亡。

國軍為汰換老舊的UH-1H直升機，2008年斥資約新台幣847.37億元，向美國採購60架UH-60M黑鷹直升機，15架移交內政部空勤總隊使用、15架移交空軍使用，陸軍航特部30架。

不過，2018年2月空勤總隊編號NA-706黑鷹直升機至蘭嶼執行醫療後送任務時，在蘭嶼機場起飛不久即失事，造成6人身亡。

此外，2018年3月，一架UH-60M黑鷹直升機由新社起飛執行任務，機組員發現警示燈亮起，隨後預警降落高雄林園靶場，人機平安，經陸軍航空特戰指揮部派員檢修後升空返航。

黑鷹UH-60M在民國2017年12月達成「初始作戰能力」，經過長達22個月的訓練及戰力驗證，陸軍航特部602旅去年10月舉行全作戰能力成軍典禮。

黑鷹直升機是美國西科斯基公司生產的雙渦輪軸引擎、單旋翼直升機，是從S-70型發展而來的一種中型通用或攻擊直升機。

主要特色是在高海拔與海上救災、救難、救護、觀測、偵巡、運輸等任務，可裝載15名人員（含飛行員2員、機工長2員、搜救員2員）或救護擔架4具。

在運送物資時，黑鷹可以裝載1170公斤貨物，或吊起4050公斤貨物，滅火時，載水量高達2400公升。台灣四面環海及地高山林立，可充分滿足台灣2000公尺高山地區與夜間海上搜救等需求，其中最強特色就是夜間偵蒐功能。（編輯：林淑媛）1090102