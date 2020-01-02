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黑鷹直升機失事烏來山區
國防部2日表示，參謀總長沈一鳴上將等人，含機組人員共13人，上午7時50分搭乘黑鷹直升機前往宜蘭東澳進行春節慰勉，因不明原因迫降新北市烏來山區，空軍下午證實，包括參謀總長沈一鳴等8人無生命跡象，軍聞社記者陳映竹等5人生還。（圖／宜蘭縣消防局提供）
黑鷹直升機失事烏來山區
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黑鷹直升機失事烏來山區2/10

參謀總長沈一鳴搭黑鷹墜毀罹難 曾是幻象首席試飛官

最新更新：2020/01/02 15:14
參謀總長沈一鳴上將（圖）等人2日搭乘黑鷹直升機執行春節慰勞行程時，因不明原因迫降新北烏來山區。空軍證實，沈一鳴等8人無生命跡象。（中央社檔案照片）
參謀總長沈一鳴上將（圖）等人2日搭乘黑鷹直升機執行春節慰勞行程時，因不明原因迫降新北烏來山區。空軍證實，沈一鳴等8人無生命跡象。（中央社檔案照片）

（中央社記者王揚宇、游凱翔台北2日電）空軍黑鷹直升機今天上午迫降烏來山區，機上13人，其中5人獲救8人罹難，同樣在機上的參謀總長沈一鳴，確定在死亡名單，成為軍職最高的殉職將官，震驚各界。

沈一鳴去年7月才接任參謀總長，專業學養俱佳，是備受肯定的軍事將才，不但是幻象戰機首席試飛官，更在40年前曾秘密派駐北葉門，擔任「大漠計畫」教官，卻不幸在2020年伊始，因搭乘黑鷹墜毀殉職。

沈一鳴現年62歲，空軍官校68年班、空院81年班，由於外文能力好，成為空軍首批前往法國，接受法國空軍教官指導的幻象戰機種子教官中的首席試飛官；賴比瑞亞共和國總統泰勒訪台時，國防部特派沈一鳴擔任榮譽侍衛長。

此外，台灣在西元1979年應友邦沙烏地阿拉伯王國的邀請，以極機密計畫的「大漠案」，派遣包括飛行員、地勤在內空軍官兵，對外以沙國名義，軍援與台灣無邦交的北葉門共和國，一直到1990年結束，前後派遣12梯次，共約1000人次參與，而沈一鳴是參與第8期的少數飛官之一，也是國軍現役唯一曾參與大漠計畫的將官。

參謀總長沈一鳴曾是幻象戰機首席試飛官，專業學養俱佳，是備受肯定的軍事人才。（中央社檔案照片）
參謀總長沈一鳴曾是幻象戰機首席試飛官，專業學養俱佳，是備受肯定的軍事人才。（中央社檔案照片）

這些機密資料直到近年國防部史政編譯室出版的「鐵翼雄鷹：大漠計畫口述歷史」才曝光，當時沈一鳴派駐北葉門約一年的時間，為了化身成為當地人也跟隨當地空軍留有中東男子特有的鬍鬚，並協助當地組建機隊。

沈一鳴也曾赴美深造，取得美國空軍戰爭學院的戰略碩士，歷任副參謀總長、國防部常務次長、空軍司令及國防部軍政副部長。

由於軍事專業和為人處事都獲得高度評價，在前參謀總長李喜明退伍後，沈一鳴成為第一優先人選。熟悉沈一鳴的軍方人士表示，沈一鳴溫文儒雅，待人也十分和氣，很少疾言厲色，以理服人，強調科學證據與專業分析，對於各類報告文件，多能小處著手，帶入宏觀分析，讓提出報告的參謀完全折服。

即使發現各種小錯誤，沈一鳴也不會當場大發雷霆，而是提醒由錯誤中學習，頗符合企業管理「共同成長」的精神。

軍方人士表示，沈一鳴的生活作息規律，喜歡看書，甚至在3C產品的使用及知識遠超過年輕的部屬，實在不像是已經60幾歲的人，且沈一鳴每天都會固定運動，體能也非常好，在擔任空軍司令期間，體測各項成績都是滿百。

由於沈一鳴本身外語能力極佳且嫻熟軍事外交，軍方人士認為，他接任參謀總長，有利於印太戰略的友盟合作推廣。（編輯：張良知）090102

參謀總長沈一鳴（右1）本身外語能力極佳且嫻熟軍事外交，軍方人士認為，他接任參謀總長，有利於印太戰略的友盟合作推廣。（中央社檔案照片）
參謀總長沈一鳴（右1）本身外語能力極佳且嫻熟軍事外交，軍方人士認為，他接任參謀總長，有利於印太戰略的友盟合作推廣。（中央社檔案照片）
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