黑鷹直升機迫降 軍聞社記者陳映竹最先傳出訊息

包括參謀總長沈一鳴上將等13人在內的UH-60M黑鷹直升機，2日上午迫降新北烏來、宜蘭交界處。軍方人士表示，最先以手機傳出求救訊息的是軍聞社記者陳映竹（站立者）。（民眾提供）

（中央社記者游凱翔台北2日電）包括參謀總長沈一鳴上將等13人在內的UH-60M黑鷹直升機，今天上午迫降新北烏來、宜蘭交界處。軍方人士表示，最先以手機傳出求救訊息的是軍聞社記者陳映竹。

空軍一架UH-60M黑鷹直升機今天上午在烏來山區發生迫降意外，空軍下午召開記者會證實，包括參謀總長沈一鳴等8人無生命跡象，軍聞社記者陳映竹等5人生還。

國防部稍早指出，空軍救護隊已在空中目視到迫降的黑鷹直升機，並出動2架黑鷹直升機待命吊掛支援；另外，也派遣蘭陽指揮部80名的官兵前往馳援。

軍方人士透露，黑鷹迫降山區時，第一個傳出求救訊息的是在機艙內的軍聞社記者陳映竹，但事後軍方再次撥打電話時已無人接聽。

參謀總長沈一鳴上將、政戰局副局長于親文少將、情次室助理次長洪鴻鈞少將及軍聞社記者陳映竹，含機組人員共13人，上午7時50分搭乘UH-60M黑鷹直升機前往宜蘭東澳進行春節慰勉，因不明原因迫降新北市烏來及宜蘭交界處。（編輯：林淑媛）1090102

參謀總長沈一鳴上將等人，含機組人員共13人，2日上午7時50分搭乘黑鷹直升機前往宜蘭東澳進行春節慰勉，因不明原因迫降新北市烏來山區。（中央社製圖）

國防部2日表示，黑鷹直升機迫降烏來機上共13人，有10人已找到，都有生命跡象。剩下參謀總長沈一鳴、政戰局副局長于親文、情次室助理次長洪鴻鈞少將等3人尚在搜救中。軍方與新北市消防局成立救災救護大隊，目前已從烏來與宜蘭縣礁溪鄉兩路前進事發地點搜救。中央社記者徐肇昌攝 109年1月2日