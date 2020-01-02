沈一鳴搭黑鷹殉職 國軍高階將領最嚴重空難

載有高階將領的一架UH-60M黑鷹直升機，2日上午墜毀新北烏來山區，造成沈一鳴（圖）等8名將士殉職．這是國軍高級將領搭乘專機發生失事，軍職最高的紀錄。（中央社檔案照片）

（中央社記者王揚宇台北2日電）載有參謀總長沈一鳴上將等高階將領的一架UH-60M黑鷹直升機，今天上午迫降不成，墜毀新北烏來山區，造成沈一鳴等8名將士殉職，這是國軍高級將領搭乘專機發生失事，軍職最高的紀錄。

參謀總長是國軍軍令系統最高指揮官，是國軍軍職最高職務。

民國63年12月27日時任陸軍總司令于豪章上將（圖）與督訓將校搭乘UH-1H直升機視導陸軍「昌平演習」，因天候不佳墜機，陸軍總部主任張雯澤中將等13名幹部殉職，于豪章等人重傷。（中央社檔案照片）

在此之前，民國63年12月27日陸軍指揮所高司演習「昌平演習」，以第68師演「南軍」，第17師演「北軍」進行攻防演練，當時擔任陸軍總司令的于豪章上將與督訓將校搭乘UH-1H直升機視導陸軍「昌平演習」，在龍岡飛往桃園航線，因天候不佳遭積雲和氣流，造成墜機意外，包括陸軍總部主任張雯澤中將、第一軍團司令茍雲森中將、第十軍軍長馮應本中將等13名幹部殉職，于豪章上將、聯訓部督考官張兆聰中將等人重傷。

前國防部長高華柱當年是于豪章總司令的侍從官，在空難中負傷，雙腿已斷，仍奮不顧身在田中爬行向外求援，使得于豪章保住性命。

事後，時任參謀總長賴名湯上將還授勳高華柱，獎勵捨身救人義行。

民國63年12月27日時任陸軍總司令于豪章搭乘UH-1H直升機視導時墜機，前國防部長高華柱（圖）當年為總司令的侍從官，奮不顧身在田中爬行向外求援，使得于豪章保住性命。（中央社檔案照片）

此外，1990年8月21日，時任空軍總部少將副參謀長的林隆獻將軍，親率甯建中少將等17名將士，冒著颱風剛過的大雨亂流，搭乘空軍運輸機，執行代號「建安四號」的防空疏散工程視察任務，不幸在雲林東勢鄉發生空難，機上18人全部罹難殉職。（編輯：張良知）1090102