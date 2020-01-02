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黑鷹直升機失事烏來山區
國防部2日表示，參謀總長沈一鳴上將等人，含機組人員共13人，上午7時50分搭乘黑鷹直升機前往宜蘭東澳進行春節慰勉，因不明原因迫降新北市烏來山區，空軍下午證實，包括參謀總長沈一鳴等8人無生命跡象，軍聞社記者陳映竹等5人生還。（圖／宜蘭縣消防局提供）
黑鷹直升機失事烏來山區
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黑鷹直升機失事烏來山區3/13

沈一鳴罹難 蔡總統：軍事單位降半旗3天

最新更新：2020/01/02 17:32
一架黑鷹直升機2日迫降新北市山區，已知包含參謀總長沈一鳴在內共8人罹難。總統蔡英文（中）前往宜蘭聽取簡報後說，這是有史以來最高層級將領因公殉職，所有軍事單位降半旗3天。中央社記者沈如峰宜蘭攝　109年1月2日
一架黑鷹直升機2日迫降新北市山區，已知包含參謀總長沈一鳴在內共8人罹難。總統蔡英文（中）前往宜蘭聽取簡報後說，這是有史以來最高層級將領因公殉職，所有軍事單位降半旗3天。中央社記者沈如峰宜蘭攝　109年1月2日

（中央社宜蘭縣2日電）一架黑鷹直升機今天迫降在新北市烏來山區，機上13人已知包含參謀總長沈一鳴在內共8人罹難。總統蔡英文今天指示，這是有史以來最高層級將領因公殉職，所有軍事單位降半旗3天。

國軍一架UH-60M黑鷹直升機上午在新北市烏來山區發生迫降意外，空軍下午舉行記者會證實，包括國防部參謀總長沈一鳴等8人無生命跡象，軍聞社記者陳映竹等5人生還。

蔡總統下午前往宜蘭金六結新訓中心，關心搜救進度並聽取相關簡報時表示，沈總長是優秀盡職的將領，也是大家愛戴的總長，他的離開令人感到非常不捨、悲傷，這是有史以來最高層級將領因公殉職，她已下令，所有國防軍事單位降半旗3天。（編輯：黃世雅）1090102

空軍一架UH-60M黑鷹直升機2日在新北山區發生重大意外，國防部參謀總長沈一鳴等8人罹難。總統蔡英文指示，這是有史以來最高層級將領因公殉職，所有軍事單位降半旗3天。圖為空軍松山基地指揮部降半旗。中央社記者郭日曉攝　108年1月2日
空軍一架UH-60M黑鷹直升機2日在新北山區發生重大意外，國防部參謀總長沈一鳴等8人罹難。總統蔡英文指示，這是有史以來最高層級將領因公殉職，所有軍事單位降半旗3天。圖為空軍松山基地指揮部降半旗。中央社記者郭日曉攝　108年1月2日
國軍UH-60M黑鷹直升機2日上午在新北市烏來山區發生迫降意外，造成參謀總長沈一鳴等8人不幸罹難。總統蔡英文指示，這是有史以來最高層級將領因公殉職，所有軍事單位降半旗3天。圖為國防醫學院下午降半旗，以示哀悼。中央社記者張皓安攝　108年1月2日
國軍UH-60M黑鷹直升機2日上午在新北市烏來山區發生迫降意外，造成參謀總長沈一鳴等8人不幸罹難。總統蔡英文指示，這是有史以來最高層級將領因公殉職，所有軍事單位降半旗3天。圖為國防醫學院下午降半旗，以示哀悼。中央社記者張皓安攝　108年1月2日
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