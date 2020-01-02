沈一鳴罹難 蔡總統：軍事單位降半旗3天

一架黑鷹直升機2日迫降新北市山區，已知包含參謀總長沈一鳴在內共8人罹難。總統蔡英文（中）前往宜蘭聽取簡報後說，這是有史以來最高層級將領因公殉職，所有軍事單位降半旗3天。中央社記者沈如峰宜蘭攝 109年1月2日

（中央社宜蘭縣2日電）一架黑鷹直升機今天迫降在新北市烏來山區，機上13人已知包含參謀總長沈一鳴在內共8人罹難。總統蔡英文今天指示，這是有史以來最高層級將領因公殉職，所有軍事單位降半旗3天。

國軍一架UH-60M黑鷹直升機上午在新北市烏來山區發生迫降意外，空軍下午舉行記者會證實，包括國防部參謀總長沈一鳴等8人無生命跡象，軍聞社記者陳映竹等5人生還。

蔡總統下午前往宜蘭金六結新訓中心，關心搜救進度並聽取相關簡報時表示，沈總長是優秀盡職的將領，也是大家愛戴的總長，他的離開令人感到非常不捨、悲傷，這是有史以來最高層級將領因公殉職，她已下令，所有國防軍事單位降半旗3天。（編輯：黃世雅）1090102

空軍一架UH-60M黑鷹直升機2日在新北山區發生重大意外，國防部參謀總長沈一鳴等8人罹難。總統蔡英文指示，這是有史以來最高層級將領因公殉職，所有軍事單位降半旗3天。圖為空軍松山基地指揮部降半旗。中央社記者郭日曉攝 108年1月2日