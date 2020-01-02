黑鷹直升機失事 候選人選舉行程暫停一覽

國軍黑鷹直升機失事，總統蔡英文連任競選辦公室2日宣布，總統蔡英文（右）、民進黨副總統候選人賴清德（左）即日到4日，暫停辦理選舉造勢活動及相關行程。（中央社檔案照片）

蔡賴即日起3天暫停選舉行程

（中央社記者葉素萍台北2日電）國軍黑鷹直升機失事，總統蔡英文連任競選辦公室今天宣布，總統蔡英文、民進黨副總統候選人賴清德即日到1月4日，暫停辦理選舉造勢活動及相關行程。

UH-60M黑鷹直升機今天失事新北坪林、宜蘭交界處。空軍司令熊厚基上將表示，機上共13人，其中5人獲救、8人罹難，罹難者包括參謀總長沈一鳴上將。

蔡總統連任競選辦公室下午發布聲明指出，蔡總統作為三軍統帥，與行政團隊正以全力進行救援工作並釐清事故原因為先，蔡總統、賴清德自即日起3天、1月2日至1月4日，暫停辦理選舉造勢活動及相關行程。

另外，總統府秘書長陳菊也透過臉書貼文表示，她已經取消下午及晚上在外地的公務及輔選行程，返回總統府。

陳菊說，每一位國軍弟兄都是台灣最重要的人才，今天發生的事故令人無比心痛，希望大家一起祈福，也呼籲大家不要轉傳、轉發未經證實的訊息，大家團結一心，為國軍加油。（編輯：謝佳珍）1090102

民進黨即日起3天暫停選舉行程

（中央社記者葉素萍台北2日電）黑鷹直升機在烏來山區發生重大意外，民進黨今天說，與全體國軍、人民及家屬同感哀慟。民進黨主席卓榮泰稍早宣布即日起3天，全黨暫停辦理選舉公開造勢活動及相關行程。

UH-60M黑鷹直升機今天失事新北坪林、宜蘭交界處。空軍司令熊厚基上將表示，機上共13人，其中5人獲救、8人罹難，罹難者包括參謀總長沈一鳴上將。

總統蔡英文連任競選辦公室稍早已宣布，總統蔡英文、民進黨副總統候選人賴清德即日到1月4日，暫停辦理選舉造勢活動及相關行程。

民進黨中央黨部隨後也發布聲明表示，對此空難事件，痛失國家棟梁，感到悲痛不已，並與全體國軍、人民及家屬同感哀慟。卓榮泰已宣布即日起3天，全黨暫停辦理選舉公開的造勢活動及相關行程。（編輯：謝佳珍）1080102