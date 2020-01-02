從軍拿針筒改扛攝影機 軍聞社陳映竹率先求救

UH-60M黑鷹直升機今天在新北坪林、宜蘭交界處失事，其中腿部受困機身殘骸的軍事新聞通訊社陳映竹上士（前），不顧痛楚，率先傳出求救訊息，成為救難關鍵。（提供照片）

（中央社記者游凱翔台北2日電）UH-60M黑鷹直升機今天在新北坪林、宜蘭交界處失事，其中腿部受困機身殘骸的軍事新聞通訊社陳映竹上士，不顧痛楚，率先傳出求救訊息，成為救難關鍵。

原本是護理專業的她，在部隊工作是打針、抽血，轉行考軍聞社，一人身兼多職，寫稿剪接攝影都自己來。

空軍UH-60M黑鷹直升機（機號933）今天上午在新北烏來山區、宜蘭交界處迫降失事，空軍下午召開記者會證實，包括參謀總長沈一鳴上將在內等8人罹難，陳映竹等5人生還。

直升機上午迫降失事後，陳映竹的腿部受困在機身殘骸中無法動彈，為了向外界傳遞搜救訊息，她保持曾經擔任軍醫的冷靜，忍痛拿出手機，並在軍方Line群組中傳遞求救訊息，同時利用手機中的定位功能讓救難人員得以快速尋獲失事地點，避免透過大範圍的搜索而浪費黃金救援時間。

陳映竹在民國92年2月從學校畢業任官，92年2月至99年5月間均在新訓旅擔任醫務領導士，具有軍事醫療的專業，隨後在同年進入軍聞社擔任記者，挑戰不曾挑戰過的專業領域直到現在。

跳進新聞領域，陳映竹是為了「挑戰自己」，非新聞科班出身的她，為了更加了解新聞運作的實務，曾在加入軍聞社後前往南華大學進修大眾傳播系，對於軍聞社的同仁來說其實是「從零開始」學習。

軍聞社記者經常要到各地採訪，無論是烈日下、寒冬中都必須翻山越嶺，甚至出海採訪，每一名記者的體力與耐力均要有一定水準才能夠負荷，而陳映竹為了讓自己的體能更上層樓，閒暇之餘時常前往鄰近的健身中心或者公園鍛鍊體能，為的就是讓新聞表現更上層樓。

除此之外，陳映竹更是一名多功能的新聞記者，除了採訪及文字撰寫能力之外，也時常看見她是「平面攝影」，在新聞場合拿著單眼相機拍照；又時而看見她轉換身份扛著笨重的攝影機及腳架，曾經被問過會不會覺得很辛苦，她以招牌笑容回應：「呵呵，我才不怕累呢！」（編輯：林淑媛）1090102