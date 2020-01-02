金門五金行之子 蛙人將軍洪鴻鈞不幸殞落

UH-60M黑鷹直升機2日失事，國防部情次室助理次長洪鴻鈞少將（圖）等8人殉職。洪鴻鈞在金城鎮北門家人為避免洪母受到刺激，隱瞞噩耗；親友得知他罹難，不勝唏噓。（提供照片）

（中央社記者吳柏緯台北2日電）不幸在這次黑鷹直升機空難中殉職的情報次長室少將助次洪鴻鈞，素有「兩棲蛙人將軍」之稱，是台灣少數接受過美國突擊兵訓的軍官。他出身金門，2012年晉任少將時，金門當地的媒體曾大篇幅報導。

陸軍官校第56期的洪鴻鈞少將，有「兩棲蛙人將軍」的美名，曾任花防參謀長、東指部指揮官、國防大學陸軍學院院長、管理學院院長、航特參謀長等職，於2019年6月接任國防部情報次長室少將助次。

軍方人士指出，洪鴻鈞外文能力極佳，過去曾到美國接受嚴格的突擊兵領導訓，是台灣少數受過此一戰鬥領導訓練的軍官。該名軍方人士進一步說明，突擊兵領導訓嚴格而且精實，能夠順利結訓的學員大概只有1/4。洪鴻鈞因公殉職，對於國軍而言折損了一名重要的將領。

根據金門當地的媒體報導，洪鴻鈞家中經營五金行，是家中的長子，自小就知道自己對於生意不在行，沒有想要繼承家業的打算，在國中時期立志從軍、報效國家。後來順利考上中正預校，開啟了軍旅生涯。

報導也提到，洪鴻鈞的家人都非常支持他，雖然他的母親坦言，每逢過節都會暗自垂淚、感到心疼，但還是堅定的支持著洪鴻鈞。洪鴻鈞的弟弟也擔負起照顧父母的責任，讓他能夠無後顧之憂的報效國家。

2012年洪鴻鈞以46歲的年紀晉任少將，在金門當地是一大喜事，當地的媒體更大篇幅報導。（編輯：林孟汝）1090102