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黑鷹直升機失事烏來山區
國防部2日表示，參謀總長沈一鳴上將等人，含機組人員共13人，上午7時50分搭乘黑鷹直升機前往宜蘭東澳進行春節慰勉，因不明原因迫降新北市烏來山區，空軍下午證實，包括參謀總長沈一鳴等8人無生命跡象，軍聞社記者陳映竹等5人生還。（圖／宜蘭縣消防局提供）
黑鷹直升機失事烏來山區
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黑鷹直升機失事烏來山區5/21

沈一鳴空難殉職 副參謀總長劉志斌暫代總長

最新更新：2020/01/02 21:31
國防部2日晚間表示，將由副參謀總長兼執行官劉志斌上將暫時代理參謀總長。（中央社檔案照片）
國防部2日晚間表示，將由副參謀總長兼執行官劉志斌上將暫時代理參謀總長。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北2日電）UH-60M黑鷹直升機今天在新北坪林、宜蘭交界處失事，造成參謀總長沈一鳴上將殉職，國防部晚間表示，將由副參謀總長兼執行官劉志斌上將暫時代理參謀總長。

UH-60M黑鷹直升機（機號933）今天失事在新北坪林、宜蘭交界處。空軍司令熊厚基上將表示，機上共13人，其中5人獲救、8人罹難，罹難者包括參謀總長沈一鳴上將、政戰局副局長于親文少將、情次室助次洪鴻鈞少將，以及黑鷹2名飛官、1名機工長等人。

國防部晚間發布新聞稿指出，為持續推動各項國防事務，即日起參謀總長一職由副參謀總長兼執行官劉志斌上將代理。

國防部強調，感謝各界對國防部的關心與協助，國軍仍會堅守崗位，戮力戰訓本務，確保國家安全。

根據國防部資料，劉志斌是海軍官校73年班、戰院96年班，曾任海軍參謀長、總統府侍衛長、海軍艦指部指揮官等重要軍職，學、經歷完整。（編輯：謝佳珍）1090102

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