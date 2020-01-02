沈一鳴空難殉職 副參謀總長劉志斌暫代總長

國防部2日晚間表示，將由副參謀總長兼執行官劉志斌上將暫時代理參謀總長。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北2日電）UH-60M黑鷹直升機今天在新北坪林、宜蘭交界處失事，造成參謀總長沈一鳴上將殉職，國防部晚間表示，將由副參謀總長兼執行官劉志斌上將暫時代理參謀總長。

UH-60M黑鷹直升機（機號933）今天失事在新北坪林、宜蘭交界處。空軍司令熊厚基上將表示，機上共13人，其中5人獲救、8人罹難，罹難者包括參謀總長沈一鳴上將、政戰局副局長于親文少將、情次室助次洪鴻鈞少將，以及黑鷹2名飛官、1名機工長等人。

國防部晚間發布新聞稿指出，為持續推動各項國防事務，即日起參謀總長一職由副參謀總長兼執行官劉志斌上將代理。

國防部強調，感謝各界對國防部的關心與協助，國軍仍會堅守崗位，戮力戰訓本務，確保國家安全。

根據國防部資料，劉志斌是海軍官校73年班、戰院96年班，曾任海軍參謀長、總統府侍衛長、海軍艦指部指揮官等重要軍職，學、經歷完整。（編輯：謝佳珍）1090102