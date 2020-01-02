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黑鷹直升機失事烏來山區
國防部2日表示，參謀總長沈一鳴上將等人，含機組人員共13人，上午7時50分搭乘黑鷹直升機前往宜蘭東澳進行春節慰勉，因不明原因迫降新北市烏來山區，空軍下午證實，包括參謀總長沈一鳴等8人無生命跡象，軍聞社記者陳映竹等5人生還。（圖／宜蘭縣消防局提供）
黑鷹直升機失事烏來山區
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黑鷹直升機失事烏來山區8/19

黑鷹直升機失事參謀總長殉職 國際媒體紛表關注

最新更新：2020/01/02 20:34
參謀總長沈一鳴搭乘的UH-60M黑鷹直升機2日發生迫降意外，造成8人殉職、5人受傷意外。法新社以「台灣最高軍職官員死於直升機墜毀」為題報導。（圖取自法新社網頁afp.com/en）
參謀總長沈一鳴搭乘的UH-60M黑鷹直升機2日發生迫降意外，造成8人殉職、5人受傷意外。法新社以「台灣最高軍職官員死於直升機墜毀」為題報導。（圖取自法新社網頁afp.com/en）

（中央社台北2日電）參謀總長沈一鳴搭乘的UH-60M黑鷹直升機今天發生迫降意外，造成8人殉職、5人受傷意外。國際重要媒體紛紛關注這起事故。

法新社以「台灣最高軍職官員死於直升機墜毀」為題報導。內容提到沈一鳴是有史以來因公殉職的最高層級將領，所有軍事單位將降半旗3天。

法新社指出，總統蔡英文辦公室與執政黨民進黨皆宣布暫停競選活動3天；總統候選人韓國瑜與國民黨也向罹難者致敬，並宣布暫停競選行程2天。

美國有線電視新聞網（CNN）的報導「台灣軍事首長等8人死於黑鷹直升機失事」，同樣提及蔡總統在墜機事故後暫停競選活動3天。

美國有線電視新聞網的報導「台灣軍事首長等8人死於黑鷹直升機失事」，提及蔡總統在墜機事故後暫停競選活動3天。（圖取自CNN網頁edition.cnn.com）
美國有線電視新聞網的報導「台灣軍事首長等8人死於黑鷹直升機失事」，提及蔡總統在墜機事故後暫停競選活動3天。（圖取自CNN網頁edition.cnn.com）

美聯社報導則以「直升機墜毀致台灣最高軍職官員與另7人死亡」為標題。內文引述曾與沈一鳴共事的前國防部長楊念祖分析，沈一鳴等高階軍官殉職，使軍方必須迅速重新安排職位，但對於11日的總統和立委選舉影響應該不大。

美聯社報導以「直升機墜毀致台灣最高軍職官員與另7人死亡」為標題。（圖取自美聯社網頁apnews.com）
美聯社報導以「直升機墜毀致台灣最高軍職官員與另7人死亡」為標題。（圖取自美聯社網頁apnews.com）

路透社報導標題為「台灣軍事首長等8人死於直升機墜毀」。內容引述中央社指出，國軍2014年向美國採購60架黑鷹直升機UH-60M，今天失事的直升機為其中一架。

路透社報導標題為「台灣軍事首長等8人死於直升機墜毀」。（圖取自路透社網頁reuters.com）
路透社報導標題為「台灣軍事首長等8人死於直升機墜毀」。（圖取自路透社網頁reuters.com）

英國廣播公司（BBC）的報導「台灣軍事首長死於直升機失事」同樣引述中央社，提到空軍出動2架黑鷹直升機、蘭陽指揮部也出動80名官兵前往救援。

另外，華盛頓郵報（Washington Post）也以「台灣軍事首長等8人死於黑鷹直升機失事」，紐約時報中文網以「台灣黑鷹直升機墜毀、參謀總長沈一鳴等八人死亡」為標題，都對台灣今天這起事故表達關切。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1090102

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