黑鷹直升機失事參謀總長殉職 國際媒體紛表關注

參謀總長沈一鳴搭乘的UH-60M黑鷹直升機2日發生迫降意外，造成8人殉職、5人受傷意外。法新社以「台灣最高軍職官員死於直升機墜毀」為題報導。（圖取自法新社網頁afp.com/en）

（中央社台北2日電）參謀總長沈一鳴搭乘的UH-60M黑鷹直升機今天發生迫降意外，造成8人殉職、5人受傷意外。國際重要媒體紛紛關注這起事故。

法新社以「台灣最高軍職官員死於直升機墜毀」為題報導。內容提到沈一鳴是有史以來因公殉職的最高層級將領，所有軍事單位將降半旗3天。

法新社指出，總統蔡英文辦公室與執政黨民進黨皆宣布暫停競選活動3天；總統候選人韓國瑜與國民黨也向罹難者致敬，並宣布暫停競選行程2天。

美國有線電視新聞網（CNN）的報導「台灣軍事首長等8人死於黑鷹直升機失事」，同樣提及蔡總統在墜機事故後暫停競選活動3天。

美國有線電視新聞網的報導「台灣軍事首長等8人死於黑鷹直升機失事」，提及蔡總統在墜機事故後暫停競選活動3天。（圖取自CNN網頁edition.cnn.com）

美聯社報導則以「直升機墜毀致台灣最高軍職官員與另7人死亡」為標題。內文引述曾與沈一鳴共事的前國防部長楊念祖分析，沈一鳴等高階軍官殉職，使軍方必須迅速重新安排職位，但對於11日的總統和立委選舉影響應該不大。

美聯社報導以「直升機墜毀致台灣最高軍職官員與另7人死亡」為標題。（圖取自美聯社網頁apnews.com）

路透社報導標題為「台灣軍事首長等8人死於直升機墜毀」。內容引述中央社指出，國軍2014年向美國採購60架黑鷹直升機UH-60M，今天失事的直升機為其中一架。

路透社報導標題為「台灣軍事首長等8人死於直升機墜毀」。（圖取自路透社網頁reuters.com）

英國廣播公司（BBC）的報導「台灣軍事首長死於直升機失事」同樣引述中央社，提到空軍出動2架黑鷹直升機、蘭陽指揮部也出動80名官兵前往救援。

另外，華盛頓郵報（Washington Post）也以「台灣軍事首長等8人死於黑鷹直升機失事」，紐約時報中文網以「台灣黑鷹直升機墜毀、參謀總長沈一鳴等八人死亡」為標題，都對台灣今天這起事故表達關切。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1090102