國軍直升機失事 昌平演習曾釀13軍官殉職

（中央社記者王揚宇、游凱翔台北2日電）UH-60M黑鷹直升機今天失事墜毀，參謀總長沈一鳴等8名將士官殉職；回顧國軍直升機失事意外，40多前的「昌平演習」墜機意外，曾釀13名幹部殉職，時任陸軍總司令于豪章以輪椅度過下半生，時任侍從官的高華柱浴血馳救長官，成為佳話。

空軍救護隊UH-60M黑鷹直升機今天在新北坪林、宜蘭交界處失事。空軍司令熊厚基上將表示，機上共13人，其中5人獲救、8人罹難，罹難者包括參謀總長沈一鳴上將、政戰局副局長于親文少將、情次室助次洪鴻鈞少將，以及黑鷹2名飛官、1名機工長。

這是國軍高級將領搭乘專機發生失事，軍職最高的紀錄。

在此之前，民國63年12月27日陸軍指揮所高司演習「昌平演習」，以第68師演「南軍」，第17師演「北軍」進行攻防演練，當時擔任陸軍總司令的于豪章上將與督訓將校搭乘UH-1H直升機視導陸軍「昌平演習」，在龍岡飛往桃園航線，因天候不佳遭積雲和氣流，造成墜機意外，包括陸軍總部主任張雯澤中將、第一軍團司令茍雲森中將、第十軍軍長馮應本中將等13名幹部殉職，于豪章上將、聯訓部督考官張兆聰中將等人重傷。

前國防部長高華柱當年是于豪章總司令的侍從官，在空難中負傷，雙腿已斷，仍奮不顧身在田中爬行向外求援，使得于豪章保住性命。

而在75年5月3日，當年陸軍空降第62旅參與一項空中校閱，兩架UH-1H機互撞，造成機上18名空降官兵殉職。

另外，83年1月12日，海軍1架機號2311號的S-70C（M）-1型反潛直升機，由成功級巡防艦成功號（1101）上起飛時，因失速墜毀在花蓮外海，1名機組員殉職。

84年11月5日，空軍編號7002號S-70C直升機墜毀在台北縣瑞芳金瓜石附近山區，機上3人全部罹難。失事原因研判是山區大霧，視線不良而撞山。

88年7月17日，陸軍第602空騎旅526號AH-1W直升機墜落德基水庫 ，駕駛馮俊傑上尉及施柏壽殉職。90年8月23日，陸軍第602空騎旅613 號OH-58D戰搜直升機於苗栗縣三義鄉撞上高壓電線後墜毀，正駕駛陳耀正少校殉職，副駕駛魏雅得上尉輕傷。

94年10月19日，海軍1架機號2316號的S-70C（M）-2型反潛直升機，於夜間降落成功級巡防艦子儀號（1107）時，失事墜毀在左營外海，副駕駛楊順元少校（考核官）殉職、正駕駛宋育韶上尉及偵潛士官長黃憲華失蹤。

此外，96年4月3日，陸軍航特601旅編號355UH-1H直升機在屏東中寮山區撞及電塔，機上計7位軍官，1位士官，共8人殉職。隔年7月16日，陸軍航特601旅AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機，在龍潭基地附近墜毀，飛行員和武器官雙雙殉職。

101年3月27日，空軍救護隊S70C-6型海鷗直升機，接獲命令要到蘭嶼東南方海域執行漁船病患醫療後送任務，但卻在抵達目標海域並且定位時，突然不明原因墜海，機上6人墜入海中，經海空緊急聯合搜救後，救起1人，另有5人失蹤。

103年4月25日，陸軍AH-64E阿帕契直升機，進行訓練飛行，當時由少校教官陳龍謙駕駛，帶飛中校學官劉銘輝，墜毀在民宅樓頂上，所幸人員都順利逃生。（編輯：蘇志宗）1090102