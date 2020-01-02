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黑鷹直升機失事烏來山區
國防部2日表示，參謀總長沈一鳴上將等人，含機組人員共13人，上午7時50分搭乘黑鷹直升機前往宜蘭東澳進行春節慰勉，因不明原因迫降新北市烏來山區，空軍下午證實，包括參謀總長沈一鳴等8人無生命跡象，軍聞社記者陳映竹等5人生還。（圖／宜蘭縣消防局提供）
黑鷹直升機失事烏來山區
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黑鷹直升機失事烏來山區12/19

總長空難殉職 府：軍令軍政一元化無進駐衡山指揮所問題

最新更新：2020/01/02 20:15
一架黑鷹直升機2日迫降新北市山區，已知包含參謀總長沈一鳴在內共8人罹難。總統蔡英文（中）前往宜蘭聽取簡報後說，這是有史以來最高層級將領因公殉職，所有軍事單位降半旗3天。中央社記者沈如峰宜蘭攝　109年1月2日
一架黑鷹直升機2日迫降新北市山區，已知包含參謀總長沈一鳴在內共8人罹難。總統蔡英文（中）前往宜蘭聽取簡報後說，這是有史以來最高層級將領因公殉職，所有軍事單位降半旗3天。中央社記者沈如峰宜蘭攝　109年1月2日

（中央社記者葉素萍台北2日電）黑鷹直升機今天墜毀新北烏來山區，在野黨提出總統應進駐衡山指揮所。總統府表示，政府與國軍各單位都有既定制度及作業程序可依循，沒有總統必須進駐衡山指揮所問題；在此令人哀慟之際，籲各界勿在無謂議題徒生紛擾。

親民黨總統候選人宋楚瑜稍早發表聲明，呼籲蔡總統第一時間應趕回台北、進駐衡山指揮所緊急應變，穩定軍心。

總統府發言人張惇涵透過聲明表示，國防二法修正已實施多年，軍令軍政系統早已一元化，今天事故發生後，國防部長在第一時間即向總統報告，總統也立即下達全力救難的指令，並全程掌握狀況，維持國防運作與軍心穩定。

他說，相關的應變作為，政府與國軍各單位都有既定的制度及作業程序可依循，因此「沒有總統必須進駐衡山指揮所的問題」。而行政院及部會更是依總統指令及本於職責，全力進行搜救工作。

張惇涵呼籲，今天的事故讓國軍痛失多名優秀袍澤，目前政府以維持國家安全、並協助家屬及傷者為首要任務，搶救工作也仍在進行中。在此令人哀慟之際，全體民眾團結一致，呼籲各界勿在無謂的議題上徒生紛擾。（編輯：蘇志宗）1090102

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