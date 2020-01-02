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黑鷹直升機失事烏來山區
國防部2日表示，參謀總長沈一鳴上將等人，含機組人員共13人，上午7時50分搭乘黑鷹直升機前往宜蘭東澳進行春節慰勉，因不明原因迫降新北市烏來山區，空軍下午證實，包括參謀總長沈一鳴等8人無生命跡象，軍聞社記者陳映竹等5人生還。（圖／宜蘭縣消防局提供）
黑鷹直升機失事烏來山區
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黑鷹直升機失事烏來山區9/17

黑鷹失事AIT哀悼 酈英傑：將會懷念沈一鳴

最新更新：2020/01/02 18:27

（中央社台北2日電）國軍黑鷹直升機失事，參謀總長沈一鳴等人殉職，美國在台協會今天透過新聞稿表達哀悼，處長酈英傑表示，沈一鳴是備受愛戴的領導者，能有機會共事，非常榮幸，「我會非常懷念他」，美國在台協會已準備好，隨時就此一事件為台灣提供協助。

UH-60M黑鷹直升機今天失事新北坪林、宜蘭交界處。空軍司令熊厚基上將表示，機上共13人，其中5人獲救、8人罹難，罹難者包括參謀總長沈一鳴上將。

美國在台協會下午透過新聞稿表示，對於今天上午造成包括參謀總長沈一鳴在內等8名人員不幸罹難的直升機墜毀事件深感哀慟。美國在台協會謹代表美國，向罹難者的家人、同袍、及所屬團體表達最深切的哀悼之意；同時祝福生還者早日康復。

美國在台協會指出，許多過去和目前仍在美國在台協會服務的同仁，都曾經與沈一鳴及其他罹難者共事愉快，一同致力促進美台的安全合作。「這些不幸喪生的好朋友與曾經共事的夥伴將會常留在我們的心中。我們希望，我們對支持台灣安全的堅定承諾，可以榮耀他們曾經留下的回憶。」

美國在台協會處長酈英傑表示：「能有機會和沈將軍共事，一同促進美台安全關係，我感到非常榮幸。他是一位具有睿智見解、高度幽默感、且備受愛戴的領導者、同事和好友。我會非常懷念他。」（編輯：謝佳珍/林淑媛）1090102

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