黑鷹失事AIT哀悼 酈英傑：將會懷念沈一鳴

（中央社台北2日電）國軍黑鷹直升機失事，參謀總長沈一鳴等人殉職，美國在台協會今天透過新聞稿表達哀悼，處長酈英傑表示，沈一鳴是備受愛戴的領導者，能有機會共事，非常榮幸，「我會非常懷念他」，美國在台協會已準備好，隨時就此一事件為台灣提供協助。

UH-60M黑鷹直升機今天失事新北坪林、宜蘭交界處。空軍司令熊厚基上將表示，機上共13人，其中5人獲救、8人罹難，罹難者包括參謀總長沈一鳴上將。

美國在台協會下午透過新聞稿表示，對於今天上午造成包括參謀總長沈一鳴在內等8名人員不幸罹難的直升機墜毀事件深感哀慟。美國在台協會謹代表美國，向罹難者的家人、同袍、及所屬團體表達最深切的哀悼之意；同時祝福生還者早日康復。

美國在台協會指出，許多過去和目前仍在美國在台協會服務的同仁，都曾經與沈一鳴及其他罹難者共事愉快，一同致力促進美台的安全合作。「這些不幸喪生的好朋友與曾經共事的夥伴將會常留在我們的心中。我們希望，我們對支持台灣安全的堅定承諾，可以榮耀他們曾經留下的回憶。」

美國在台協會處長酈英傑表示：「能有機會和沈將軍共事，一同促進美台安全關係，我感到非常榮幸。他是一位具有睿智見解、高度幽默感、且備受愛戴的領導者、同事和好友。我會非常懷念他。」（編輯：謝佳珍/林淑媛）1090102