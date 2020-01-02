空難生還秒現軍人本色 曹進平滿身泥濘指引搶救

國軍黑鷹直升機2日發生意外，警消趕赴救援的影片曝光，幸運生還的國防部通次室次長中將曹進平滿身泥濘，但仍然冷靜指引搜救人員搶救同袍，臨危不亂令人印象深刻。（提供照片）

（中央社記者范正祥台北2日電）國軍黑鷹直升機今天發生意外，警消趕赴救援的影片曝光，幸運生還的國防部通次室次長中將曹進平滿身泥濘，但仍然冷靜指引搜救人員搶救同袍，臨危不亂令人印象深刻。

國防部黑鷹直升機上午在烏來和宜蘭交界迫降造成參謀總長沈一鳴上將等8人罹難，警消獲報迅速派員進山救援，5名生還者中，參謀本部通資次長曹進平今年元旦剛晉任中將，曾服務於新竹幻象戰機聯隊。

由警消趕赴救援的影片中顯示，拿著救援關鍵「銀色哨子」的曹進平滿身泥濘，雖有傷勢但仍可站著講話，他向搜救人員還原出事情況，並指引傷者位置，希望可以盡速搶救同袍生命，冷靜表現令人印象深刻。

曾謙稱自己是「七隊飛行兵」，曹進平畢業於空軍官校76年班，之後到空軍指揮參謀學院、戰爭學院深造，並獲有交通大學管理科學碩士學位。他曾先後擔任國防部作計室戰情中心主任、空軍司令部人事軍務處長及空軍副參謀長等重要職務，學、經歷完整。

曹進平也曾擔任過「國防部情報次長室駐法軍協組長」，出色表現被譽為「歐洲通」，他不僅對促進台灣與法國空軍友誼與互動有所貢獻，從軍方過去相關出國報告資料也顯示，他十分重視飛安資訊及訓練等相關議題。

受到歷任國防部長重用，曹進平軍職發展順利，長官們給予曹進平總評，「過去歷練均能秉持積極主動的態度，戮力達成戰備訓練、內部管理及軍紀維護等任務。」（編輯：林孟汝）1090102