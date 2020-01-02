沈一鳴遺體抵三總 上百名官兵軍禮迎靈

UH-60M黑鷹直升機2日在新北、宜蘭交界處失事，機上13人共8人罹難，參謀總長沈一鳴遺體晚間抵達三總，上百名官兵進行軍禮迎靈。中央社記者王飛華攝 109年1月2日

（中央社記者吳家豪、張茗喧台北2日電）UH-60M黑鷹直升機今天在新北坪林、宜蘭交界處失事，機上13人共8人罹難，參謀總長沈一鳴遺體晚間8時13分抵達三總，上百名官兵進行軍禮迎靈，送參謀總長最後一程。

三總院方在懷德廳設置臨時靈堂供各界弔唁致意，並在臨時靈堂入口處舉行軍禮迎靈，兩側有三軍儀隊恭迎禮兵和憲兵恭迎軍官代表，估計約上百人；國防部長嚴德發及三軍司令都參加。

三軍總醫院政戰主任何中南今天接受記者電訪時表示，目前僅知2名重症患者將優先送往位於宜蘭的陽明大學附設醫院蘭陽院區，另外3名輕傷者將到三總接受治療，稍晚傷患到院後，預計將由主治醫師說明傷勢。

此外，這次事件中罹難的8名罹難者遺體，將於晚間將送往三總。

何中南指出，三總平時並未設置靈堂，但因這次罹難者均為國軍同仁，因此緊急在懷德廳設立臨時靈堂，供各界弔唁致意。

晚間5時許，前往懷德廳的路口擠滿媒體，先後有2部軍用卡車進入，經詢問得知為靈堂用品，隨即又有禮儀公司、花卉公司車輛陸續駛入。

晚間8時10分，罹難者家屬乘坐軍用小巴抵達三總臨時靈堂。晚間8時13分，沈一鳴遺體由救護車送至臨時靈堂。

國防部一架黑鷹直升機今天上午7時55分自松山機場起飛，擬前往宜蘭東澳進行春節慰勉，因不明原因迫降新北市烏來山區，經搜救人員搜救一上午，13名機組人員共有5人獲救、8人罹難，罹難者包括參謀總長沈一鳴上將、政戰局副局長于親文少將、情次室助次洪鴻鈞少將，以及黑鷹2名飛官、1名機工長。（編輯：謝佳珍）1090102

黑鷹罹難者遺體抵三總 總長家屬慟：一鳴回來了

（中央社記者吳家豪台北2日電）UH-60M黑鷹直升機今天在新北坪林、宜蘭交界處失事，機上13人共8人罹難，參謀總長沈一鳴遺體晚間8時13分由救護車送抵三總，上百名官兵以軍禮迎靈，沈一鳴家屬在救護車後跪地哭喊「一鳴，回來了」。

內湖三總在懷德廳設置臨時靈堂供各界弔唁，並在臨時靈堂入口處舉行軍禮迎靈，兩側有三軍儀隊禮兵和憲兵軍官代表，估計約上百人；國防部長嚴德發率三軍司令等將領行禮。

沈一鳴遺體抬離救護車後，先由護靈人員行禮，司儀高喊敬禮後，兩側三軍儀隊代表舉槍，目送遺體進入靈堂，軍方將領代表隨後一起進入。

國民黨主席吳敦義晚間8時許抵達靈堂致意，簡短停留後未受訪即離去。

晚間8時33分及8時38分，第二、三位罹難者遺體分別由救護車送達三總臨時靈堂。

國防部一架黑鷹直升機今天上午7時55分自松山機場起飛，因不明原因迫降新北市烏來山區，13名機組人員共有5人獲救、8人罹難，罹難者包括參謀總長沈一鳴上將、政戰局副局長于親文少將、情次室助次洪鴻鈞少將，以及黑鷹2名飛官、1名機工長。（編輯：黃瑞弘）1090102

國軍一架黑鷹直升機2日在新北市烏來山區失事，包括參謀總長沈一鳴在內共8人罹難，軍聞社記者陳映竹等5人生還。經過一天的搜救，晚間9時多最後一具遺體由搜救人員運下山，軍方人員在旁行舉手禮致意。中央社記者吳家昇攝 109年1月2日

UH-60M黑鷹直升機2日在新北坪林、宜蘭交界處失事，機上13人共有5人獲救、8人罹難，參謀總長沈一鳴遺體晚間抵達三總，家屬跪地迎靈。中央社記者吳家豪攝 109年1月2日

空軍一架黑鷹直升機2日發生迫降意外，造成8人殉職，參謀總長沈一鳴遺體抵達三總靈堂。中央社記者鄭傑文攝 109年1月2日

空軍一架黑鷹直升機2日發生迫降意外，造成參謀總長沈一鳴等8人殉職，靈堂在台北三軍總醫院懷德廳設置。中央社記者王飛華攝 109年1月2日

黑鷹直升機2日迫降新北、宜蘭交界處，造成參謀總長沈一鳴等8人殉職，晚間遺體陸續運抵靈堂，國防部長嚴德發（後中）率眾在靈前致哀。中央社記者王飛華攝 109年1月2日

一架黑鷹直升機2日在新北、宜蘭交界處失事，造成參謀總長沈一鳴等8人殉職，國民黨主席吳敦義（前）晚間到台北三軍總醫院懷德廳靈堂致意，短暫停留後未受訪即離去。中央社記者鄭傑文攝 109年1月2日