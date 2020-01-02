總長殉職 學者：軍政軍令一元化不會有真空期

（中央社記者侯姿瑩台北2日電）國防二法實施後，軍政軍令一元化，學者表示，國防部下轄軍政、軍令及軍備3個體系，參謀總長相當於軍令副部長，軍方對於各種可能出現的狀況，也一定會嚴加因應，「不可能出現真空期」。

UH-60M黑鷹直升機失事新北坪林、宜蘭交界處，機上共13人，其中5人獲救，參謀總長沈一鳴等8人罹難。國防部晚間表示，將由副參謀總長兼執行官劉志斌上將暫代參謀總長。

中正大學戰略暨國際事務研究所助理教授林穎佑接受中央社記者訪問時表示，國防二法實施後，參謀總長相當於軍令副部長，另外還有軍政副部長、軍備副部長。

沈一鳴在擔任參謀總長前，即為國防部軍政副部長。

林穎佑說，總長罹難是令人難過的消息，但軍令系統不至於出現群龍無首、混亂的狀況；國防組織原本就存有指揮鏈，有副手、備位的機制。發生軍方高層罹難的狀況，軍方對於各種可能出現的狀況，也一定會嚴加因應，「不可能出現真空期」。

黑鷹失事後，親民黨總統候選人宋楚瑜呼籲總統蔡英文第一時間應趕回台北、進駐衡山指揮所緊急應變，穩定軍心。總統府回應，國防二法修正已實施多年，軍令軍政系統早已一元化，事故發生後，國防部長在第一時間即向總統報告，總統也立即下達全力救難的指令，並全程掌握狀況，維持國防運作與軍心穩定；沒有總統必須進駐衡山指揮所問題。

對此，不具名的學者認為，目前的狀況是軍方高層罹難，還不到需要總統進駐衡山指揮所的程度。

國防二法於2002年3月實施，國防體制邁入「軍政、軍令一元化」，落實「軍隊國家化」。根據國防法規定，國防部設參謀本部，為部長之軍令幕僚及三軍聯合作戰指揮機構，置參謀總長一人，承部長之命令負責軍令事項指揮軍隊。（編輯：張均懋）1090102