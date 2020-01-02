黑鷹直升機失事原因待查 罹難者均坐前3排

一架黑鷹直升機2日迫降新北市烏來山區，機上共13人。消防署表示，經聯繫宜蘭消防局119，證實第1梯次人員已於下午1時30分接觸到待救者，機身面目全非。（消防署提供）中央社記者黃麗芸傳真 109年1月2日

（中央社記者王揚宇、游凱翔台北2日電）黑鷹直升機今天不幸失事墜毀，由於8名罹難者均坐在前3排位置，且飛機如同無法控制像鐵塊般掉下來，機體嚴重扭曲變形，雖有軍事專家認為，天候因素導致事故發生的機率相當高，但真正的肇因需待進一步調查釐清。

空軍救護隊UH-60M黑鷹直升機今天墜毀新北市坪林、宜蘭交界處，導致包括參謀總長沈一鳴上將等8名將士罹難，為有史以來最高層級的將領因公殉職，各界悲痛。

國防部上午在松山基地指揮部召開臨時記者會，空軍司令熊厚基指出，全機共13人，扣除正駕駛、副駕駛及機工長，共有10人前往宜蘭進行春節慰問行程，直升機在上午7時54分從松山起飛、8時7分松山105度/16浬處光點消失烏來山區，最後位置於桶後溪溪谷。

軍方指出，黑鷹直升機失聯最後的回報時間是在上午8時6分左右，主要回報「能見度符合進場標準」等語，並沒有提及其他狀況，已組成專案調查小組了解事件肇因。

據了解，這架失事的黑鷹直升機艙內座位共5排，最前排是正、副駕駛，第2排為機工長，沈一鳴、政戰局副局長于親文少將坐在第3排，第4、5排為背對背的座位設計，生還的軍聞社記者陳映竹坐在第5排最右邊。

UH-60M黑鷹直升機2日失事新北坪林、宜蘭交界處，機上共13人，其中5人獲救、8人罹難。（中央社製圖）

針對這起事故原因，不具名人士受訪時認為，黑鷹直升機算是很新的機型，機械故障的可能性不高，而正駕駛葉建儀中校總飛行時數高達2651小時，人為因素的機率應該初步可以排除。

他認為，秋冬季節容易有山嵐、霧氣產生，加上失事前通聯的相關內容與能見度有關，因此天候因素導致事故發生的機率相當高，不過最後真正的肇因仍待進一步調查釐清。

這名人士強調，近20年來直升機的失事紀錄超過9成都在山區，且從搜救隊公布的照片來看，直升機應該不是迫降，而是在霧中突然撞上障礙物；但他也認為，去年8月飛航安全調查委員會才剛成立，如何藉由這次事件提升國家整體運輸安全，更是可以觀察的重要指標。

UH-60M黑鷹直升機2日迫降在新北、宜蘭交界山區，搜救人員趕赴現場，在飛機殘骸中積極搶救。（宜蘭縣消防局提供）中央社記者沈如峰傳真 109年1月2日

軍事連線雜誌主編陳維浩則說，目前這個時間點，非常難判斷事故主因，外界在傳飛機失事有可能是撞山，他認為這不合理，另外也與跟戰管導航無關。

陳維浩說，飛機事故要從天候、人為操作（現場操作、機械維護），以及飛機設計跟機械問題等各面向來判斷，而這次的事故，最後一刻回報的情形是天候良好，也沒有回報機械故障，因此目前很難判斷事故主因，要看後續調查結果，才知道發生怎樣的問題，導致飛機有這樣的摔法。

陳維浩認為，看到失事場面畫面，基本上不是迫降狀況，而是帶有衝力，幾乎是墜毀的情況，這代表直升機無法操控，才有可能像「鐵塊」一樣掉下來，但通常直升機失去動力後還是會保有升力，讓駕駛員用最後殘存的升力控制飛機，可以比較安全的降落，不過，從這次事故看來，看起來不存在。（編輯：林孟汝）1090102