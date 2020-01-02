黑鷹正駕駛葉建儀經驗豐富 最後回報符進場標準

（中央社記者王揚宇、游凱翔台北2日電）UH-60M黑鷹直升機今天失事墜毀，造成參謀總長沈一鳴等8名將士殉職；不幸罹難的正駕駛葉建儀中校，飛行總時數為2651小時，經驗豐富，而副駕駛劉鎮富飛行總時數為536小時。

軍方指出，黑鷹失聯最後的回報時間在上午8時6分左右，主要回報「能見度符合進場標準」等語，並沒有提及其他狀況，已組成專案調查小組了解事件肇因。

空軍救護隊UH-60M黑鷹直升機今天失事新北坪林、宜蘭交界處。機上共13人，其中5人獲救、8人罹難，罹難者包括參謀總長沈一鳴上將、政戰局副局長于親文少將、情次室助次洪鴻鈞少將，以及黑鷹2名飛官、1名機工長。

國防部上午在松山基地指揮部召開記者會，空軍司令熊厚基上將指出，全機共13人，扣除正駕駛、副駕駛及機工長，共有10人前往宜蘭進行春節慰問行程，並在上午7時54分從松山起飛、8時7分松山105度/16浬處光點消失烏來山區，最後位置於桶後溪溪谷。

正駕駛葉建儀中校官校91年班，飛行總時數為2651小時，其中飛行UH-60M時數為261小時，S-70C的時數為2214小時；副駕駛劉鎮富上尉官校101年班，飛行總時數536小時，其中飛行UH-60M的時數為220小時。

為確保黑鷹直升機的飛航安全，軍方人士表示，已下達空軍救護隊所屬的14架黑鷹停飛，並就操控、雷達、動力、結構等系統檢查，進行「天安特檢」。

黑鷹直升機是美國西科斯基公司生產的雙渦輪軸引擎、單旋翼直升機，是從S-70型發展而來的一種中型通用或攻擊直升機，目前中華民國共有60架黑鷹，分別是陸軍30架、內政部空勤總隊15架（蘭嶼失事一架，剩14架）、空軍救護隊15架（剩14架）。（編輯：張均懋）1090102