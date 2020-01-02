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黑鷹直升機失事烏來山區
國防部2日表示，參謀總長沈一鳴上將等人，含機組人員共13人，上午7時50分搭乘黑鷹直升機前往宜蘭東澳進行春節慰勉，因不明原因迫降新北市烏來山區，空軍下午證實，包括參謀總長沈一鳴等8人無生命跡象，軍聞社記者陳映竹等5人生還。（圖／宜蘭縣消防局提供）
黑鷹直升機失事烏來山區
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黑鷹直升機失事烏來山區9/25

黑鷹失事5傷患生命跡象穩定 1人送加護病房

最新更新：2020/01/02 22:56
UH-60M黑鷹直升機2日在新北、宜蘭交界失事，釀8死5傷，5名傷患晚間送抵三軍總醫院醫治。中央社記者張皓安攝　109年1月2日
UH-60M黑鷹直升機2日在新北、宜蘭交界失事，釀8死5傷，5名傷患晚間送抵三軍總醫院醫治。中央社記者張皓安攝　109年1月2日

（中央社記者張茗喧台北2日電）一架黑鷹直升機今天失事釀成8死5傷，5名傷患晚間陸續送抵三軍總醫院，三總副院長鄭書孟晚間表示，5名傷患生命跡象都穩定，其中黃佑民傷勢較嚴重，送加護病房救治。

黑鷹直升機上午在烏來和宜蘭交界山區失事，包括參謀總長沈一鳴等8人死亡，軍聞社記者陳映竹等5人生還受傷。宜蘭縣警消單位獲報後立即從礁溪山區入山，下午到達失事現場，將傷者用擔架等方式運送下山。

國防部軍醫局衛勤保健處長高中錚稍早受訪時表示，經陽明大學附設醫院就近初步評估醫治，4名傷者都暫時沒有生命危險，轉送三總；陳映竹四肢多處擦挫傷，沒有生命危險，被救下山後直接送往三總醫治。

5名傷者今天晚間7時17分陸續抵達三總急診室，三總副院長鄭書孟晚間9時30分出面說明傷者傷勢。

一架黑鷹直升機2日在新北、宜蘭交界處失事，造成8死5傷，傷者晚間陸續送抵三軍總醫院，三總副院長鄭書孟（中）表示，5名傷患生命跡象穩定，其中後次室次長黃佑民傷勢較嚴重，送加護病房救治。中央社記者張茗喧攝　109年1月2日
一架黑鷹直升機2日在新北、宜蘭交界處失事，造成8死5傷，傷者晚間陸續送抵三軍總醫院，三總副院長鄭書孟（中）表示，5名傷患生命跡象穩定，其中後次室次長黃佑民傷勢較嚴重，送加護病房救治。中央社記者張茗喧攝　109年1月2日

鄭書孟表示， 目前5名傷者意識都清醒且生命跡象穩定，雖有挫傷、擦傷、撕裂傷，也有傷者的脊椎、腰椎、胸椎骨折，但目前都不需要開刀，另安排精神科醫師、社工師及心理師介入安撫傷患及家屬情緒。

鄭書孟說，5名傷患中，後次室次長黃佑民因傷勢較嚴重，到院時行動不便，經檢查腰椎第3至4節骨折、胸椎第12節骨折、左側肋骨第7至10節骨折，已立即送進加護病房救治；陳映竹左腳水腫，但目前檢查看起來沒有骨折，還需進一步接受電腦斷層檢查。

鄭書孟指出，其餘正持續接受相關檢查，三總會盡全力救治傷患。（編輯：陳清芳）1090102

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