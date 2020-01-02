參謀少校黃聖航是顧家暖男 今年想婚不幸殉職

（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）國軍黑鷹直升機今天失事，8名罹難者中，參謀少校黃聖航原本有意今年結婚，不料卻傳出噩耗；親友指出，黃父2年前才剛過世，黃母今天又痛失愛子，得知消息時，一度崩潰。

黑鷹殉職空軍參謀少校黃聖航（76年次）是苗栗縣頭份市人，父親2年前因病過世，母親與他和經營殯葬事業的兄嫂相依為命，一家人感情甚篤。

與黃家兄弟交情深厚的苗栗縣議員徐功凡事發後，陪同黃家長兄黃聖裕北上處理後續事宜。

徐功凡告訴中央社記者，今天上午9時許，黃聖航哥哥接到軍方電話通知黑鷹直升機發生迫降意外，第一時間根本不敢告訴母親，直到下午，服務處人員協助將黃母安置妥當，確認有人陪伴在旁，才由黃聖航哥哥透過電話告知噩耗，黃母得知一度崩潰。

徐功凡表示，黃聖航個性善良，更是個顧家暖男，因為哥哥經營殯葬事業忙碌，他只要放假，一定回家看媽媽、幫忙照顧姪女生活、功課。

徐功凡說，黃聖航高職畢業後想從軍，朝著目標努力一步步前進，原本在空軍司令部擔任侍衛官，2年前晉升少校，是名優秀軍官，去年參謀總長沈一鳴上任後，也拔擢他擔任侍從官，「本該是前途一片看好，人生正要發光發熱，怎會突然遭此劫難，大家都很難接受」。

黃聖航在親友眼中認真、優秀又孝順，有一名交往感情穩定女友。徐功凡透露，黃聖航曾提及今年過完年「想婚」，當時幾個哥兒們還約定「一定幫你辦個最風光的婚禮」；今天上午女友也曾接獲黃聖航電話告知「要出勤了」，未料，卻從此天人永隔。

事發後，親友紛紛在黃聖航臉書留言表示哀悼，哥哥黃聖裕也貼文「我最愛，最疼的你，你很棒，你的任務圓滿了。哥哥以你為榮，我會好好幫你圓滿你的畢業典禮」令人鼻酸。（編輯：李錫璋）1090102