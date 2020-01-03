探視黑鷹傷者悼念亡者 總統：社會應感謝軍人付出

（中央社記者葉素萍台北3日電）黑鷹直升機昨天迫降新北市烏來山區，造成參謀總長沈一鳴等人殉職。總統蔡英文今天赴三總探視傷者，並前往靈堂上香、慰問罹難者家屬，指社會應該珍惜感謝軍人的付出；她隨後將在總統府內召開「國防軍事會談」，盤點軍事整備。

蔡總統今天由國防部長嚴德發、國安會秘書長李大維等人陪同，8時赴國軍三軍總醫院，探視受傷的國軍人員，隨後前往靈堂上香致意，並慰問罹難者家屬。

蔡總統會後受訪，神情嚴肅沉痛。她說，傷者狀況都穩定，兩人在加護病房，3人在一般病房，意識都很清楚，有些有外部創傷，有些有骨折，有一些人需要一段時間休養，不過大致情況都穩定，醫生很有信心。

蔡總統赴靈堂上香並向罹難者家屬致意。蔡總統說，從昨天到今天，家屬都非常哀傷，對他們來講，親人突然不能回家，是難以承受的事情，從他們的心情可以看得出來軍人眷屬承受很多負擔，更讓大家體會到軍人很辛苦，他們的家屬其實更辛苦，整個社會對他們的付出應該更加珍惜、感謝。

蔡總統強調，後面的撫卹、協助，都會盡最大力量，務必讓家屬生活無虞，讓家屬恢復情緒心情的過程可以順利。

總統蔡英文（右）3日上午在國防部長嚴德發（左起）、空軍司令熊厚基、陸軍司令陳寶餘、海軍司令黃曙光陪同下，前往三軍總醫院懷德廳的殉職軍官靈堂哀悼致意。中央社記者林俊耀攝 109年1月3日

而為確保國家安全、維持國防運作與穩定軍心，蔡總統上午10時，將在總統府內召集軍事將領及國安會幕僚，召開「國防軍事會談」，並聽取國防部簡報，掌握國防安全概況。

媒體關切，召開軍事會談是否要穩定軍心；蔡總統說，主要還是盤點一下整個軍事整備情況，也希望在這樣變故情況下，整體軍事人員都能夠恪守崗位，保衛國家，讓台灣持續處在安全狀態。

她說，同時利用軍事會談，向弟兄傳達慰勉之意，他們很辛苦，他們為國家付出也很多，真的很感謝他們的付出；蔡總統說，她和跟國防部長都有持續在關注、討論整體士氣，整體情況是平穩的。

另外，內政部長徐國勇稍早也前往上香致意。他說，沈一鳴擔任總長前，兩人在行政院相關會議都會碰到，沈一鳴是一個溫文儒雅的飛將軍，相當不捨沈因公殉職；他也相當感謝國軍弟兄保護中華民國台灣，特地致意上香，盼他們一路好走。

徐國勇說，昨天第一時間也與空勤總隊弟兄做相關溝通；空勤總隊飛機機型現在大部分是黑鷹，當然還有海豚還沒有退役，不過海豚退役後都是黑鷹，昨天第一時間要求加強相關維修工作。（編輯：林興盟）1090103