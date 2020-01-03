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黑鷹直升機失事烏來山區6/31
黑鷹直升機失事8死5傷 軍方上山找黑盒子啟動調查
最新更新：2020/01/03 09:28
UH-60M黑鷹直升機2日在新北宜蘭交界山區失事，機上13人，共8名軍士官罹難，其中參謀總長沈一鳴也不幸罹難，另有5人受傷。（消防署提供）中央社記者黃麗芸傳真 109年1月2日
（中央社記者沈如峰宜蘭縣3日電）UH-60M黑鷹直升機昨天在新北宜蘭交界山區失事，搜救任務告一段落後，軍方今天派員入山前往現場，尋找飛行紀錄器，希望進一步了解失事原因。
20多名特戰官兵在國防部總督察長黃國明指揮下，上午近7時從宜蘭礁溪櫻花陵園入山，徒步前往黑鷹直升機失事地點。
軍方說，今天任務主要是尋找俗稱黑盒子的飛行紀錄器，以利後續事故原因調查，至於殘骸後續再處理。
UH-60M黑鷹直升機昨天上午在新北宜蘭交界山區失事，機上13人，共8名軍士官罹難，其中參謀總長沈一鳴也不幸罹難，另有5人受傷。（編輯：管中維）1090103
UH-60M黑鷹直升機2日失事新北坪林、宜蘭交界處，參謀總長沈一鳴上將（上排左起）、參謀黃聖航少校、總士督長韓正宏士官長、情次室助次洪鴻鈞少將、政戰局副局長于親文少將（下排左起）、黑鷹正駕駛葉建儀中校、副駕駛劉鎮富上尉、機工長許鴻彬罹難。（提供照片）
UH-60M黑鷹直升機2日失事新北坪林、宜蘭交界處。獲救者有作計室處長劉孝堂少將（上排左起）、後次室次長黃佑民中將、通次室曹進平中將（下排左起）、作計室參謀周欣頤中校、軍聞社陳映竹。（提供照片）
黑鷹直升機失事事件過程
- 07:55 松山駐地UH-60M直升機起飛
- 08:06 直升機失聯最後的回報時間
- 08:07 最後光點位置消失烏來山區
- 09:02 通知宜蘭及新北消防局地面人員出動
- 09:17 國防部請求本中心派遣空勤總隊及特搜隊支援
- 13:30 救難隊員接觸待救者
- 13:55 確認13人中5人獲救、8名罹難
- 15:00 蔡總統前往宜蘭金六結新訓中心
- 18:00起 5名傷者陸續送抵國立陽明大學附設醫院、三軍總醫院
- 22:12 8名罹難者遺體全數送至臨時靈堂
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