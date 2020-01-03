蔡總統召開軍事會談 追晉沈一鳴一級上將

總統蔡英文3日召開「國防軍事會談」，裁示追晉參謀總長沈一鳴（圖）一級上將，頒授青天白日勳章。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北3日電）總統蔡英文今天召開「國防軍事會談」，裁示追晉參謀總長沈一鳴一級上將，頒授青天白日勳章，總統並交付國軍「三個確保」任務，包括務必確保軍心民心穩定、務必確保台海周邊安全、務必確保裝備檢整完善。

黑鷹直升機昨天迫降新北市烏來山區，造成參謀總長沈一鳴等人殉職。總統蔡英文今天上午8時先前往國軍三軍總醫院，探視傷者，並赴靈堂上香致意，慰問罹難者家屬；接著在總統府內召開「國防軍事會談」。

會談由總統主持，出席人員包括國防部長、國防部副部長、代理參謀總長、各軍種司令等國軍將領，以及國安會秘書長、副秘書長、國安會相關幕僚。

據轉述，蔡總統及與會者先為昨天殉職國軍同仁默哀，裁示追晉沈一鳴一級上將，頒授青天白日勳章，總統並交付國軍「三個確保」的任務：

第一，務必確保軍心民心穩定：紀念沈一鳴的最好方式，就是繼續堅守崗位，共同守護國家安全。國防事務有完整分工，也有代理制度，務必在國防部長嚴德發領導下，讓國防事務如常運作，穩定軍心。

第二，務必確保台海周邊安全：各單位提高警覺，密切注意台海周邊軍事動態，第一時間快速反應、部署，務必確保台海周邊安全。

第三，務必確保裝備檢整完善：嚴格要求各部隊，務必詳細檢整裝備，維持妥善率，不容任何鬆懈。

蔡總統聽取國防部的簡報，掌握目前區域情勢及國防安全概況，並感謝國際社會對此事故的關心。同時，總統也指示全力協助罹難同仁的家屬處理治喪事宜，後續的撫卹從優、從寬、從速辦理；對於受傷的國軍同仁，也要全力提供後續協助。

至於事故的相關調查都在進行中，總統呼籲各界不要妄加臆測，也不要散布未經確認的不實訊息；同時，總統也要求相關單位務必徹底調查事故原因，釐清真相。

總統會定期召集國防部長、副部長、各軍種司令及相關軍事將領，以及國安會秘書長及國安會幕僚，召開「國防軍事會談」，簡稱「軍談」。軍談的目的，主要在於掌握區域局勢、國防軍事現狀、研判國家安全情勢，以及各軍種整備或演訓概況，以確保國家安全堅實，維持國防穩定運作。（編輯：林淑媛）1090103