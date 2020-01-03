國防部：黑鷹殉職8將士獲總統追晉核頒勳獎章

國防部3日表示，故參謀總長沈一鳴（上排左1）特奉總統核頒「青天白日勳章」，並追晉空軍一級上將；故國防部總士官長韓正宏（上排右2）總統核頒「雲麾勳章」；另故于親文少將（下排左1）、洪鴻鈞少將（上排右1）等6人依原階各追晉一階。（提供照片）

（中央社記者余祥台北3日電）國防部今天表示，故參謀總長沈一鳴特奉總統核頒「青天白日勳章」，並追晉空軍一級上將；另故于親文少將、洪鴻鈞少將等6人依原階各追晉一階，故國防部總士官長韓正宏總統核頒「雲麾勳章」，以表殊榮。

國軍黑鷹直升機2日失事，造成參謀總長沈一鳴上將等8人罹難，舉國哀慟。

國防部透過新聞稿表示，為表彰故參謀總長沈一鳴上將服務軍旅期間，對提升國軍整體建軍備戰工作，功勳卓著，特奉總統核頒「青天白日勳章」，並追晉空軍一級上將，以昭懋賞。

另故于親文少將、洪鴻鈞少將、葉建儀中校、黃聖航少校、劉鎮富上尉及許鴻彬二等士官長等6員，因著有功績，分別頒贈勳、獎章，並依原階各追晉一階；故國防部總士官長韓正宏，為國軍士官最高職務，任職期間，對國軍士官制度推動與士氣提升，著有功績、足堪士官表率，總統特提升獎勵，核頒「雲麾勳章」，以表殊榮。

國防部表示，國軍為國家安全穩定的基石，黑鷹意外發生後備受國外關注及國人關心，國防部銜哀奮勵，當深切面對問題，務實釐清真相，並採取具體有效措施，確保飛航安全、穩定軍心士氣，保持正常戰備及各項國防事務運作，以維繫國軍戰力，確保國家安全。（編輯：郭萍英）1090103