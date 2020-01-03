更多編輯台推薦新聞：
殉職侍從官回家 親友慟：他最後一刻仍保護總長
政治

殉職侍從官回家 親友慟：他最後一刻仍保護總長

減重維持基礎代謝 學者提4大禁忌
生活

減重維持基礎代謝 學者提4大禁忌

109年元旦新制 6大類變革一次看
生活

109年元旦新制 6大類變革一次看

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
新聞專題
黑鷹直升機失事烏來山區
空軍救護隊UH-60M黑鷹直升機2日墜毀新北市坪林、宜蘭交界處，機上含機組人員共13人，造成參謀總長沈一鳴等8人殉職。（圖／宜蘭縣消防局提供）
黑鷹直升機失事烏來山區
新聞專題
黑鷹直升機失事烏來山區7/44

蔡總統視導國防部衡山指揮所 穩定軍心

最新更新：2020/01/03 16:13
UH-60M黑鷹直升機2日迫降失事，總統蔡英文（前中）3日下午親自前往國防部、衡山指揮所視導精神講話，穩定軍心。圖為總統蔡英文3日上午前往三軍總醫院懷德廳悼念參謀總長沈一鳴等8名殉職將士。中央社記者林俊耀攝　109年1月3日
UH-60M黑鷹直升機2日迫降失事，總統蔡英文（前中）3日下午親自前往國防部、衡山指揮所視導精神講話，穩定軍心。圖為總統蔡英文3日上午前往三軍總醫院懷德廳悼念參謀總長沈一鳴等8名殉職將士。中央社記者林俊耀攝　109年1月3日

（中央社記者葉素萍台北3日電）總統蔡英文今天下午已親自前往國防部、衡山指揮所視導精神講話，穩定軍心。蔡總統稍早在「國防軍事會談」交付國軍「三個確保」任務，包括務必確保軍心民心穩定、務必確保台海周邊安全、務必確保裝備檢整完善。

國軍向美國採購的UH-60M黑鷹直升機昨天在新北市山區失事，機上共13人，其中5人獲救、8人罹難，罹難者包括沈一鳴、政戰局副局長于親文少將、情次室助次洪鴻鈞少將，以及黑鷹2名飛官、1名機工長等人。沈一鳴殉職後，國防部表示，由副參謀總長兼執行官劉志斌上將暫時代理參謀總長一職。

蔡總統上午召開「國防軍事會談」，會前先默哀一分鐘，裁示追晉參謀總長沈一鳴一級上將，頒授青天白日勳章，總統並交付國軍「三個確保」任務，包括務必確保軍心民心穩定、務必確保台海周邊安全、務必確保裝備檢整完善。（編輯：紀淑芳）1090103

軍事會談小百科
  • 軍事會談由總統召集國防部長、副部長、各軍種司令及相關軍事將領，以及國安會秘書長及國安會幕僚，以掌握區域局勢、國防軍事現狀、研判國安情勢等。
  • 蔡總統3日在軍事會談裁示：
    追晉參謀總長沈一鳴一級上將，頒授青天白日勳章。
    在台北賓館設置讓民眾可以致意的場所，讓國人前往向殉職國軍追思。
    交付務必確保軍心民心穩定、務必確保台海周邊安全、務必確保裝備檢整完善等三件「確保」任務。
延伸閱讀
沈一鳴等8人搭黑鷹罹難 AIT內湖新館降半旗哀悼國防部：黑鷹殉職8將士獲總統追晉核頒勳獎章黑鷹直升機事故 美參謀首長發函悼念沈一鳴總統召開軍事會談 專家：大選前穩定軍心應變
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報