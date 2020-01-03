蔡總統視導國防部衡山指揮所 穩定軍心

UH-60M黑鷹直升機2日迫降失事，總統蔡英文（前中）3日下午親自前往國防部、衡山指揮所視導精神講話，穩定軍心。圖為總統蔡英文3日上午前往三軍總醫院懷德廳悼念參謀總長沈一鳴等8名殉職將士。中央社記者林俊耀攝 109年1月3日

（中央社記者葉素萍台北3日電）總統蔡英文今天下午已親自前往國防部、衡山指揮所視導精神講話，穩定軍心。蔡總統稍早在「國防軍事會談」交付國軍「三個確保」任務，包括務必確保軍心民心穩定、務必確保台海周邊安全、務必確保裝備檢整完善。

國軍向美國採購的UH-60M黑鷹直升機昨天在新北市山區失事，機上共13人，其中5人獲救、8人罹難，罹難者包括沈一鳴、政戰局副局長于親文少將、情次室助次洪鴻鈞少將，以及黑鷹2名飛官、1名機工長等人。沈一鳴殉職後，國防部表示，由副參謀總長兼執行官劉志斌上將暫時代理參謀總長一職。

蔡總統上午召開「國防軍事會談」，會前先默哀一分鐘，裁示追晉參謀總長沈一鳴一級上將，頒授青天白日勳章，總統並交付國軍「三個確保」任務，包括務必確保軍心民心穩定、務必確保台海周邊安全、務必確保裝備檢整完善。（編輯：紀淑芳）1090103