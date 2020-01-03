黑鷹飛官葉建儀殉職 高中學弟妹追思敬悼

國軍一架黑鷹直升機2日失事，造成正駕駛葉建儀等人殉職。葉建儀所就讀高中的學弟妹們，3日手持「以你為榮」標語，表達敬悼與追思。（暨大附中提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 109年1月3日

（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）一架黑鷹直升機昨天失事，造成參謀總長沈一鳴等8人罹難。殉職的正駕駛葉建儀中校的老家在南投縣魚池鄉，他就讀高中的學弟妹今天手持「以你為榮」標語，表達敬悼與追思。

設籍嘉義縣的葉建儀，老家在魚池鄉，他的雙親昨天聽聞噩耗即北上處理後事。葉建儀畢業於國立暨南國際大學附屬高級中學的前身埔里高中，校方今天以「敬悼本校86級畢業學長葉建儀中校…因公殉職」為題發文，還有多名學弟妹手持「我們以你為榮」標語，表達追思與不捨。

暨大附中圖書館主任沈坤德是葉建儀高中同學，沈坤德今天接受媒體訪問指出，葉建儀個性很開朗，印象中就是笑容常掛臉上，與每個人相處很融洽，人緣很好，當時他們一群好同學無憂無慮，下課就開心去打球，直到升上高三才開始討論未來生涯。

沈坤德表示，當時班上沒有近視的學生不多，沒近視的幾名同學想要從軍，尤其是想要駕駛戰鬥機，但最後只有葉建儀通過體能檢測；畢業前夕，葉建儀還與葉父找導師討論有關軍校事務，導師很支持葉建儀從軍；如今葉建儀殉職，讓已退休的導師感到非常悲傷。

暨大附中校長張正彥向媒體表示，葉建儀是一名相當有抱負、親切又溫暖的人，忙碌軍職同時也不忘關心孩子教育，對於痛失一名優秀校友感到相當哀慟。

葉建儀殉職後，他的同學透過通訊群組回憶往事，有人提及葉建儀喜歡打籃球及唱歌，笑聲清亮又溫柔，而且特別有女人緣；也有人說，葉建儀皮膚黝黑發亮，是個總是帶著爽朗笑容的男孩，如今完成上天給的任務回天上了，相信未來仍會好好守護親愛的家人及朋友。

葉建儀的臉書（Facebook）也湧入許多親友及同僚留言。有人說，「葉建儀雖在空軍救護隊時間不長，但教官你總是親切待人，看到罹難新聞無法相信，也不想相信」；也有人留言說，「辛苦了一輩子，任務已結束，請好好安息，會永遠懷念您們，祝您們一路好走」。

葉建儀老家的鄰居透露，元旦晚間到葉家聊天，當時見到葉建儀與葉母視訊，並告知要駕機出任務去宜蘭；另一名鄰居說，聽聞葉建儀父親曾勸兒子轉地面工作，不料突然殉職，葉母昨天傍晚得知消息後一度癱軟，簡單收拾行囊後就與家人趕赴北部處理。（編輯：戴光育）1090103