沈一鳴追晉一級上將 2009年以來第一人

參謀總長沈一鳴二級上將2日殉職，3日追晉為一級上將，是2009年以來第一人。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北3日電）參謀總長沈一鳴二級上將昨天殉職，今天追晉一級上將。由於西元2013年國防部參謀本部組織法上路後，除非戰時，承平時期參謀總長降編為三星二級上將，沈一鳴追晉為一級上將，是2009年以來第一人，軍方也認為有利激勵士氣。

沈一鳴昨天搭乘黑鷹直升機失事殉職，總統蔡英文今天召開「國防軍事會談」，裁示追晉沈一鳴為一級上將，並頒授青天白日勳章，蔡總統並交付國軍「三個確保」任務，包括務必確保軍心民心穩定、務必確保台海周邊安全、務必確保裝備檢整完善。

「國防組織六法」於2012年三讀通過，2013年1月1日正式上路，六法包括國防部組織法、參謀本部組織法、軍備局組織法、政治作戰局組織法、主計局組織法，以及軍醫局組織法等六項攸關國軍組織改造的重大法律。

最重大的改變是六大司令部減少為三個，憲兵和後備降編為指揮部，聯勤併入陸軍，參謀總長由一級上將降編為二級上將，總政戰局降編為政戰局，局長由上將編階降為中將。

因此除非戰時，或在承平時期除非立下特殊功勳，否則參謀總長則為二級上將，而沈一鳴獲追晉為一級上將，則是2009年以來在前參謀總長林鎮夷晉升一級上將後的第一人。

黑鷹直升機2日迫降新北、宜蘭交界處，造成參謀總長沈一鳴等8人殉職，晚間遺體陸續運抵靈堂。中央社記者王飛華攝 109年1月2日

軍方人士受訪時認為，在這個當下追晉沈一鳴為一級上將，除了表彰他對國防的貢獻之外，也是現階段對國軍士氣最大的激勵，具有正面的效果，更是體現蔡總統對軍人的尊重。

另一名不具名人士則認為，追晉為一級上將是最基本的表彰，後續可能還會有隆重的國葬，由於沈一鳴是空軍出身，空軍可能會以「缺席隊形」進行戰機機隊衝場，一般的正規軍隊都會有這個慣例。

但他補充，沈一鳴身邊的少校侍從官黃聖航在事發後，仍緊緊抱住並保護沈一鳴，這是可貴的軍人本色展現，更是軍人最高的職業精神，應也要追晉黃聖航為中校。

他指出，美國軍方若有飛行員失事罹難，就會在告別式或者國葬時，出動戰機「缺席隊形」飛越上空，但其中一架戰機會快速爬升、向殉職人員致敬，也代表飛行員的殞落；而空軍的幻象飛官王同義2012年在法國接受訓練時失事，空軍也曾以4架幻象戰機衝場，並進行缺席隊形。（編輯：林興盟）1090103

空軍的幻象飛官王同義2012年在法國接受訓練時失事，空軍曾以4架幻象戰機衝場致敬。（中央社檔案照片）