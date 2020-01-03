更多編輯台推薦新聞：
殉職侍從官回家 親友慟：他最後一刻仍保護總長
政治

殉職侍從官回家 親友慟：他最後一刻仍保護總長

生涯新高 林昀儒桌球世界排名升至第6
運動

生涯新高 林昀儒桌球世界排名升至第6

109年元旦新制 6大類變革一次看
生活

109年元旦新制 6大類變革一次看

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
新聞專題
黑鷹直升機失事烏來山區
空軍救護隊UH-60M黑鷹直升機2日墜毀新北市坪林、宜蘭交界處，機上含機組人員共13人，造成參謀總長沈一鳴等8人殉職。（圖／宜蘭縣消防局提供）
黑鷹直升機失事烏來山區
新聞專題
黑鷹直升機失事烏來山區5/38

黑鷹失事 友邦向台灣致哀慰問

最新更新：2020/01/03 12:19

（中央社台北3日電）國軍一架黑鷹直升機昨天搭載參謀總長沈一鳴等人執行春節慰勞行程時墜毀新北烏來山區，包括沈一鳴在內多人罹難。多個友邦今天都向台灣傳達深切哀悼與慰問。

海地總統摩依士（Jovenel Moise）推文：「我獲知這起造成中華民國（台灣）參謀總長、空軍上將沈一鳴及他7名同袍喪命意外的消息後，感到極為震驚。我向蔡總統及台灣人民致上哀悼。」

瓜地馬拉政府透過瓜國外交部，對昨天在台灣烏來山區發生軍機墜毀、造成8死5傷一事，向中華民國台灣政府及人民表達深切的同情，特別是失事意外的罹難者家屬表達最誠摯的哀悼，也希望傷者能盡速康復。

瓜地馬拉國防部長杜伯斯（Albin Enrique Dubois Ramirez）也發出新聞稿，代表瓜國全軍官兵向沈一鳴的家屬致上最誠摯的哀悼，並請求主給予他們力量來面對至親的離去；瓜地馬拉國防部會為家屬禱告。

巴拉圭政府透過巴國外交部，對昨天的軍機失事向中華民國台灣政府及人民表達哀悼，也對罹難者家屬表達最誠摯的哀悼，同時望傷者能盡快康復。（編輯：陳亦偉）1090103

延伸閱讀
黑鷹罹難者遺體抵三總 總長家屬慟：一鳴回來了沈一鳴搭黑鷹殉職 國軍高階將領最嚴重空難

地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報