黑鷹失事 友邦向台灣致哀慰問

（中央社台北3日電）國軍一架黑鷹直升機昨天搭載參謀總長沈一鳴等人執行春節慰勞行程時墜毀新北烏來山區，包括沈一鳴在內多人罹難。多個友邦今天都向台灣傳達深切哀悼與慰問。

海地總統摩依士（Jovenel Moise）推文：「我獲知這起造成中華民國（台灣）參謀總長、空軍上將沈一鳴及他7名同袍喪命意外的消息後，感到極為震驚。我向蔡總統及台灣人民致上哀悼。」

瓜地馬拉政府透過瓜國外交部，對昨天在台灣烏來山區發生軍機墜毀、造成8死5傷一事，向中華民國台灣政府及人民表達深切的同情，特別是失事意外的罹難者家屬表達最誠摯的哀悼，也希望傷者能盡速康復。

瓜地馬拉國防部長杜伯斯（Albin Enrique Dubois Ramirez）也發出新聞稿，代表瓜國全軍官兵向沈一鳴的家屬致上最誠摯的哀悼，並請求主給予他們力量來面對至親的離去；瓜地馬拉國防部會為家屬禱告。

巴拉圭政府透過巴國外交部，對昨天的軍機失事向中華民國台灣政府及人民表達哀悼，也對罹難者家屬表達最誠摯的哀悼，同時望傷者能盡快康復。（編輯：陳亦偉）1090103