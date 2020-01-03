黑鷹事件 高層：國軍能在壓力時刻擔負保台責任

（中央社記者游凱翔、余祥台北3日電）黑鷹直升機失事，造成參謀總長沈一鳴等8人殉職。國軍高層指出，壓力最大是戰管人員，未來應特別注意戰管單位的士氣。他也表示，國防部長嚴德發一手掌握軍政、軍備及軍令，在國軍的運作層面來說，不會有問題，國軍也絕對有能力在壓力時刻擔負起保衛台灣的責任。

國軍黑鷹直升機2日失事，造成沈一鳴等8人罹難，舉國哀慟。

國軍高層接受中央社訪問時表示，國軍高階將領殉職，加上沈一鳴上將在部隊內的好人緣，這項憾事勢必衝擊三軍、尤其是空軍的士氣，而現在所有人都在關注「到底怎麼回事」，因此空軍司令部、空軍戰管、空軍作戰指揮部官兵一定會有工作壓力。

這名高層指出，壓力最大的是戰管人員，因為當飛機起飛後所有的責任大部分都在戰管人員身上，而出身空軍飛官的沈一鳴是空軍的大家長，未來應特別注意戰管單位的士氣。

他表示，現在這個時間點最困難的就是「釐清責任的同時，又要恢復官兵的自信心」，雖然他認為官兵情緒尚未恢復狀況，繼續執行相關任務可能有些不妥，但因為人力調度有限，軍方現在除了處理高層人事之外，也必須啟動相關心理輔導作業，找回原本應有的士氣及態度，主官更應給予鼓勵及信任。

他也表示，國防部長嚴德發一手掌握軍政、軍備及軍令，在國軍的運作層面來說，不會有問題，國軍也絕對有能力在壓力時刻擔負起保衛台灣的責任。

另一名軍方人士則認為，事件發生後，身為三軍統帥的總統蔡英文立刻對外強調「穩定軍心」，此舉不僅告訴軍方內部不要猜疑、要正常執勤，也是另一種穩定軍心的方式；此外，由於參謀總長是重要的職位，國防部立刻發布代理人，對於穩定軍心也相當重要。

民進黨立委王定宇說，這件意外對家屬造成無法恢復的痛，也是國家的重大損失；要重振國軍士氣，首先就是要穩定軍心，蔡總統今天召開了國防軍事會談，另也要讓大家了解國防二法修正後，軍令軍政已經一條鞭，國防部也立即宣布參謀總長一職由副參謀總長兼執行官劉志斌暫代，沒有空缺的問題，讓民眾安心。

第二，一定要照顧傷者，把罹難弟兄完整的帶回來，以及後續對於罹難眷屬的照顧和安撫。

第三，調查真相，在結果出爐前各界應避免對於事故發生原因的猜測，他舉例，2018年漢光演習F-16戰機飛官失事殉職，經過調查後發現缺了防撞的警示器，因此當年年尾立法院立即追加預算，為每台戰機加裝了防撞器，這就是一個科學調查後，避免事故再次重演的作法；期盼檢調、飛安小組儘速調查，讓人民了解真相。

第四，在罹難者消息確定之後，還有中國網軍刻意散布假消息，司法單位應該動起來，遏止這樣的事情發生。

國民黨立委呂玉玲則說，黑鷹上面坐了太多好長官，照顧過的官兵不計其數，短期之內的確很難恢復國軍士氣。

呂玉玲認為，政府應該要做到兩件事，一是盡最大誠意及優待照顧遺眷家屬，將士領命在外最擔心家小無人照顧，國家對遺眷家屬展現最大的誠意及優待，多少能撫平國軍內部的不安；二是詳細調查這次事件發生的原因，讓這次事件能夠促成提升及改善，這些好人應該永遠被銘記在心，他們的犧牲會在歷史上寫下令人感佩的一頁。（編輯：林興盟）1090103