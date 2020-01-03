更多編輯台推薦新聞：
殉職侍從官回家 親友慟：他最後一刻仍保護總長
政治

殉職侍從官回家 親友慟：他最後一刻仍保護總長

生涯新高 林昀儒桌球世界排名升至第6
運動

生涯新高 林昀儒桌球世界排名升至第6

109年元旦新制 6大類變革一次看
生活

109年元旦新制 6大類變革一次看

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
新聞專題
黑鷹直升機失事烏來山區
空軍救護隊UH-60M黑鷹直升機2日墜毀新北市坪林、宜蘭交界處，機上含機組人員共13人，造成參謀總長沈一鳴等8人殉職。（圖／宜蘭縣消防局提供）
黑鷹直升機失事烏來山區
新聞專題
黑鷹直升機失事烏來山區4/38

黑鷹失事 齊柏林兒緬懷沈一鳴與父親生前暖心情誼

最新更新：2020/01/03 13:18
參謀總長沈一鳴（右）2日不幸殉職。臉書粉絲專頁「齊柏林的飛閱台灣」2日深夜發表文章，感謝沈一鳴曾全力支持空拍紀錄片導演齊柏林（左）。（圖取自facebook.com/chipolin.org）
參謀總長沈一鳴（右）2日不幸殉職。臉書粉絲專頁「齊柏林的飛閱台灣」2日深夜發表文章，感謝沈一鳴曾全力支持空拍紀錄片導演齊柏林（左）。（圖取自facebook.com/chipolin.org）

（中央社記者洪健倫台北3日電）參謀總長沈一鳴昨天在黑鷹直升機失事中不幸殉職，震驚國人。空拍紀錄片導演齊柏林的兒子齊廷洹也在臉書、PTT哀悼，並且感念沈一鳴在齊柏林生前生後，都大力協助的暖心情誼。

紀錄片導演齊柏林曾以空拍紀錄片「看見台灣」，帶大家看見台灣的美麗與傷痕，卻在2017年進行新片空拍工作時不幸失事喪生，昨天參謀總長沈一鳴也在黑鷹直升機失事墜毀時不幸殉職，讓齊柏林兒子齊廷洹特別有感觸。

批踢踢實業坊（PTT）貼文昨天深夜出現一篇悼念沈一鳴的文章，提到沈一鳴在生前曾大力協助齊柏林，「看見．齊柏林基金會」執行長萬冠麗向中央社記者證實，這篇文章是齊廷洹所發表。

齊廷洹在文中表示，齊柏林生前結識沈一鳴，印象中的沈一鳴將軍「謙和友善、毫無架子，甚至有點可愛風趣」。

齊柏林後與國軍合作拍攝了「御風勇士」、「看見台灣：慈航天使」、「UH1H回娘家」等紀錄短片，在空拍工作中也得到沈一鳴與空軍弟兄大力支持。齊廷洹回憶，過程中沈一鳴「完全沒有所謂官大學問大的官僚氣息，完全相信且尊重專業」。

影片來源：台灣阿布電影YouTube頻道
影片來源：台灣阿布電影YouTube頻道

齊廷洹並寫道，2017年齊柏林在花蓮空拍工作中罹難，「有賴沈將軍與空軍弟兄大力幫助，才順利協助將遺體運回台北」，沈一鳴更親自代表國防部出席告別式與紀念音樂會，並錄製一段緬懷影片。齊廷洹也說，沈一鳴事後也從來不把這些事情跟人宣揚，「種種回憶與感激，痛哉！」

「看見．齊柏林基金會」臉書官方粉絲專頁「齊柏林的飛閱台灣」在昨天深夜也發表文章，緬懷沈一鳴在齊柏林與空軍弟兄牽起的情誼，並感謝他過去對齊柏林在拍攝與後事的種種協助，「這個國家、這塊土地謝謝您軍旅生涯的鞠躬盡瘁，更謝謝您，曾經那麼全力地支持著齊柏林導演」。（編輯：張芷瑄）1090103

延伸閱讀
影片／總統軍事會談提三個確保 追晉沈一鳴一級上將黑鷹直升機事故 美參謀首長發函悼念沈一鳴羅紹和深夜發文悼念沈一鳴 憶過往相處點滴國防部：尋獲失事黑鷹黑盒子 送運安會釐清肇因
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報