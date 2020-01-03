黑鷹失事 齊柏林兒緬懷沈一鳴與父親生前暖心情誼

參謀總長沈一鳴（右）2日不幸殉職。臉書粉絲專頁「齊柏林的飛閱台灣」2日深夜發表文章，感謝沈一鳴曾全力支持空拍紀錄片導演齊柏林（左）。（圖取自facebook.com/chipolin.org）

（中央社記者洪健倫台北3日電）參謀總長沈一鳴昨天在黑鷹直升機失事中不幸殉職，震驚國人。空拍紀錄片導演齊柏林的兒子齊廷洹也在臉書、PTT哀悼，並且感念沈一鳴在齊柏林生前生後，都大力協助的暖心情誼。

紀錄片導演齊柏林曾以空拍紀錄片「看見台灣」，帶大家看見台灣的美麗與傷痕，卻在2017年進行新片空拍工作時不幸失事喪生，昨天參謀總長沈一鳴也在黑鷹直升機失事墜毀時不幸殉職，讓齊柏林兒子齊廷洹特別有感觸。

批踢踢實業坊（PTT）貼文昨天深夜出現一篇悼念沈一鳴的文章，提到沈一鳴在生前曾大力協助齊柏林，「看見．齊柏林基金會」執行長萬冠麗向中央社記者證實，這篇文章是齊廷洹所發表。

齊廷洹在文中表示，齊柏林生前結識沈一鳴，印象中的沈一鳴將軍「謙和友善、毫無架子，甚至有點可愛風趣」。

齊柏林後與國軍合作拍攝了「御風勇士」、「看見台灣：慈航天使」、「UH1H回娘家」等紀錄短片，在空拍工作中也得到沈一鳴與空軍弟兄大力支持。齊廷洹回憶，過程中沈一鳴「完全沒有所謂官大學問大的官僚氣息，完全相信且尊重專業」。

影片來源：台灣阿布電影YouTube頻道

影片來源：台灣阿布電影YouTube頻道

齊廷洹並寫道，2017年齊柏林在花蓮空拍工作中罹難，「有賴沈將軍與空軍弟兄大力幫助，才順利協助將遺體運回台北」，沈一鳴更親自代表國防部出席告別式與紀念音樂會，並錄製一段緬懷影片。齊廷洹也說，沈一鳴事後也從來不把這些事情跟人宣揚，「種種回憶與感激，痛哉！」

「看見．齊柏林基金會」臉書官方粉絲專頁「齊柏林的飛閱台灣」在昨天深夜也發表文章，緬懷沈一鳴在齊柏林與空軍弟兄牽起的情誼，並感謝他過去對齊柏林在拍攝與後事的種種協助，「這個國家、這塊土地謝謝您軍旅生涯的鞠躬盡瘁，更謝謝您，曾經那麼全力地支持著齊柏林導演」。（編輯：張芷瑄）1090103