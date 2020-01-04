張國煒批多名將領同機 軍方：視導編組並無不當

國軍UH-60M黑鷹直升機2日在新北市山區失事，造成參謀總長沈一鳴等8人殉職。圖為救難人員2日抵達失事現場救援畫面。（消防署提供）中央社記者黃麗芸傳真 109年1月2日

（中央社記者王承中台北4日電）國軍黑鷹直升機失事，星宇航空董事長張國煒批評，國軍為何安排多名將領同機，無風險管理概念。軍方官員今天表示，國軍視導編組是依指揮、主管及幕僚相互搭配，能達到分散風險的目的，並無不當。

國軍UH-60M黑鷹直升機2日在新北市山區失事，造成參謀總長沈一鳴等8人殉職。星宇航空董事長張國煒昨天在臉書上發文表示，誰安排讓那麼多優秀的軍官都擠在同一架直升機的人應該要查出來法辦，嚴格講起來應該要槍斃。但今天他已刪文並道歉。

國防部今天低調表示，不對個人言論進行評論。

但軍方官員則指出，國軍各級長官專機派遣均依「國軍行政專機申請使用作業規定」執行，而國軍各級視導編組也是依據指揮職、主管職及幕僚職，三種系統相互搭配而成，如國防部長跟參謀總長不同乘，參謀總長及副總長不同乘，幕僚主管及副主管不同乘，能達到分散風險的目的。

官員表示，當天沈一鳴總長原計畫視導宜蘭東澳嶺雷達站，是以春節慰勉為主，並實際關懷瞭解官兵戰備、值勤及生活狀況，隨行人員都有依據視導的性質進行適當的編組，並無不當。

軍方人士指出，依例國防部長進行部隊慰問及高賓行程時，多由戰規司等軍政體系陪同，再加上政戰局局長，而參謀總長則由參謀本部下轄的各次長室幕僚陪同，再加上政戰局副局長。

該名人士表示，此次原定沈一鳴總長要前往宜蘭東澳嶺雷達站進行春節慰問，所以是由政戰局副局長于親文陪同，而參謀本部通次室次長曹進平中將則是以雷達站的上級單位主管身分陪同，並沒有任何不當。（編輯：紀淑芳）1090104