宋楚瑜質疑高階將領同機 軍方：視導編組無不當

國軍黑鷹直升機2日失事，親民黨總統候選人宋楚瑜（前）4日表示，政府要徹底檢討軍備安全、人員訓練，更重要的是不要安排多名高階將領搭同一架飛機。中央社記者邱俊欽桃園攝 109年1月4日

（中央社記者邱俊欽、王承中桃園4日電）親民黨總統候選人宋楚瑜今天表示，政府要徹底檢討軍備安全、人員訓練，更重要的是不要安排多名高階將領搭同一架飛機；不過，軍方官員說，國軍視導編組沒有不當。

一架UH-60M黑鷹直升機2日在新北市與宜蘭縣交界山區失事，機上13人，共8名軍士官罹難，其中參謀總長沈一鳴不幸罹難，另有5人受傷。

宋楚瑜上午前往桃園市平鎮區宋屋富麟公祖堂祭祖，接受媒體聯訪表示，在沈一鳴生死未明時，曾建議總統蔡英文進駐衡山指揮所，穩定軍心，這是提醒，不是批評。

他說，花大筆國防預算買直升機，應檢討國軍訓練是否確實，也希望美國給個交代，「我們很多的裝備到底安不安全」。民主進步黨認為對岸是敵人，卻大意面對高階將領下落不明時的處置，也不應安排多名高階將領搭同一架飛機，「參謀總長搭飛機出去，又是單機，怎麼會如此大意」，似乎要好好檢討。

他說，民進黨「把對方看成是敵國」，這種狀況下，「連參謀總長不見都搞不清楚，台灣安全有把握嗎？」如果把台灣安全交給這樣的政府、挑釁對岸，「參謀總長都保護不了，更不用說保護全國人民」。

不過，軍方官員說，國軍各級長官專機派遣依「國軍行政專機申請使用作業規定」執行，國軍各級視導編組也是依指揮職、主管職及幕僚職系統相互搭配，沒有任何不當。（編輯：洪學廣/李明宗）1090104