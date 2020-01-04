總統前進空軍第一雷達分隊 完成沈一鳴未竟旅程

UH-60M黑鷹直升機2日上午迫降失事，造成參謀總長沈一鳴等8名將士殉職，總統蔡英文（前中）4日下午將前往空軍第一雷達分隊，代替沈一鳴完成未竟的旅程。圖為蔡總統3日前往三軍總醫院懷德廳悼念致意。（中央社檔案照片）

（中央社記者溫貴香台北4日電）總統府幕僚今天表示，總統蔡英文下午2時將要前往空軍第一雷達分隊，代替殉職參謀總長沈一鳴完成未竟的旅程，慰勞空軍第一雷達分隊，國軍要為台灣繼續勇敢前行，這是對沈一鳴總長最好的懷念，也是對國軍士氣最好的鼓舞。

總統府幕僚下午表示，在黑鷹直升機事故後的第三天，對手陣營迫不及待啟動競選活動的時候，總統蔡英文仍然默默地執行三軍統帥的任務。下午2時，總統要前往空軍第一雷達分隊，代替沈一鳴總長完成未竟的旅程。

幕僚說，雷達站是台灣國防的眼睛，將士們在冷風凜冽的山巔、夙夜匪懈地24小時守護台灣的天空。在春節前夕，沈一鳴總長特地要前往慰勞第一雷達分隊，想必心心念念官兵們的辛苦。

幕僚進一步表示，也因此，在完成事故的救援、傷者的安置、家屬的撫慰，還有軍事體系的整體部署掌握、穩定軍心民心之後，總統決定要替沈總長完成第一雷達分隊探視的任務。

總統府幕僚說，蔡英文要告訴所有官兵，雖然沈總長殉職離世，為全軍帶來莫大的悲慟，但是國軍防衛台灣的決心與志氣，不能也不會停止在1月2日的8時06分，國軍要為台灣，繼續勇敢前行，這是對沈一鳴總長最好的懷念，也是對國軍士氣最好的鼓舞。（編輯：紀淑芳）1090104