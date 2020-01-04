向黑鷹殉職將士致意 民眾哽咽：謝謝國軍

（中央社記者侯姿瑩台北4日電）國軍黑鷹直升機失事，為感念參謀總長沈一鳴等8名將士英勇殉職，台北賓館開放民眾追思致意，不少民眾頻拭淚。有民眾哽咽說，國家損失人才，替台灣感到難過；台灣人民也需要謝謝國軍保衛台灣。

UH-60M黑鷹直升機2日在新北市山區失事，機上共13人，其中5人獲救、8人罹難，罹難者包括參謀總長沈一鳴、政戰局副局長于親文、情次室助次洪鴻鈞，以及黑鷹2名飛官、1名機工長等人。空軍出身的沈一鳴曾任幻象飛官、空軍司令等職。

台北賓館今明兩天開放，供全軍官兵及全國民眾向殉職將士獻花、點燈，追思並致意，開放時間從上午9時到晚上9時。今早還不到開放時間，就有民眾在台北賓館門外排隊；開放之後，人潮不斷，有著軍裝的國軍、也有一般民眾。

現場預備電子蠟燭燈供弔唁致意，而每一位殉職人員生平簡介的旁邊也設有空白看板，供民眾留言致意。

國防部4、5日兩天開放台北賓館，供全軍官兵及全國民眾向國軍黑鷹直升機失事殉職將士獻花、點燈，追思致意。中央社記者張皓安攝 109年1月4日

國軍黑鷹直升機失事，空軍司令熊厚基上將（前左2）4日上午前往台北賓館，向殉職將士追思致意。中央社記者張皓安攝 109年1月4日

國軍黑鷹直升機失事8名將士殉職，國防部4、5日兩天開放台北賓館，供各界向殉職將士追思致意。中央社記者張皓安攝 109年1月4日

空軍司令熊厚基一早就到場致意。他受訪時簡短表示，心情還沒辦法平復，心裡很難過，大家都很懷念總長。

曾擔任沈一鳴下屬的陳仁昭中校站在沈一鳴看板前致意並敬禮。他受訪時說，沈一鳴平易近人、文武全才，優秀的將軍突然就這樣消失，「心裡非常難過」；對於沈一鳴過去的照顧，他會把感恩放在心中，繼續為國家奮鬥、保衛國家。

還有不少民眾雖不認識這些殉職將士，仍到場致意。隋先生落淚、哽咽受訪表示，為台灣感到難過，「空軍是守護台灣最主要的戰力，但我們損失這樣的人才」。

另一名鄭小姐也難掩難過之情，哽咽表示，雖不認識這些國軍弟兄，但從事件一開始就很關注相關新聞，「台灣人民需要謝謝這麼棒的國軍英雄，保衛台灣」。（編輯：紀淑芳）1090104

國軍黑鷹直升機失事，造成參謀總長沈一鳴等8名將士不幸殉職，國防部4、5日兩天開放台北賓館，供各界向殉職將士獻花、點燈致意。中央社記者張皓安攝 109年1月4日

國軍黑鷹直升機失事，造成參謀總長沈一鳴等8名將士不幸殉職，國防部4、5日兩天開放台北賓館供全軍官兵及全國民眾向殉職將士獻花、點燈，追思致意。中央社記者張皓安攝 109年1月4日