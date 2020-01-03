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黑鷹直升機失事烏來山區
空軍救護隊UH-60M黑鷹直升機2日墜毀新北市坪林、宜蘭交界處，機上含機組人員共13人，造成參謀總長沈一鳴等8人殉職。（圖／宜蘭縣消防局提供）
黑鷹直升機失事烏來山區
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黑鷹直升機失事烏來山區8/54

沈一鳴夫人台北賓館追思會悲泣 蔡總統擁抱安慰

最新更新：2020/01/03 21:47
總統蔡英文（前右）3日指示在台北賓館設置黑鷹事件罹難者追思會場，晚間蔡總統到場，與參謀總長沈一鳴的遺孀（前右2）一起獻花致哀。後左為國防部長嚴德發。中央社記者施宗暉攝　109年1月3日
總統蔡英文（前右）3日指示在台北賓館設置黑鷹事件罹難者追思會場，晚間蔡總統到場，與參謀總長沈一鳴的遺孀（前右2）一起獻花致哀。後左為國防部長嚴德發。中央社記者施宗暉攝　109年1月3日

（中央社記者陳俊華台北3日電）總統蔡英文今天說，參謀總長沈一鳴的犧牲、殉職，讓大家非常不捨，對於不幸殉職的8位將士，除了不捨，她也充滿謝意、敬意，感謝他們對國家的付出與貢獻。

黑鷹直升機昨天迫降新北市烏來山區，造成參謀總長沈一鳴等8人殉職。蔡總統上午召開「國防軍事會談」時指示，在台北賓館設置讓民眾可以致意的場所，讓民眾前往向殉職國軍致意。晚間會場布置完成後，4、5日上午9時到晚間9時，將開放民眾前往致意。

蔡總統晚間與副總統陳建仁、國防部長嚴德發到台北賓館，出席殉職將士追思活動，約有400名空軍司令部官兵到場，在蔡總統帶領下，獻上燭台及鮮花，場面感人。

現場並設有8位殉職將士的生前事蹟表及留言板，國防部也分別安排家屬或親友，向蔡總統簡介每個人的生前事蹟。當總統見到沈一鳴夫人時，不斷輕拍並擁抱，一旁的副總統陳建仁也神情哀戚。沈一鳴夫人因泣不成聲，情緒幾乎潰堤，須由兩人攙扶，才能離開會場。

蔡總統會後表示，這裡是為了這次事故因公殉職的8位將士所設的地點，希望民眾想來對他們表達感謝的，能有一個地方可以來獻花致敬；希望未來兩天，想對這些為國殉職的將士表達謝意的民眾，都可以來表達心意。

蔡總統說，沈一鳴的犧牲、殉職，讓大家非常不捨，對於這次不幸殉職的8位將士，除了不捨，也充滿謝意、敬意，她要代表國家對他們說聲謝謝，感謝他們對國家的付出與貢獻。（編輯：蘇志宗）1090103

（影片來源：中央社）
總統蔡英文（前右2）3日指示在台北賓館設置黑鷹事件罹難者追思場所，晚間並親自到場，向罹難者獻上花朵及燭光，表達對殉職國軍將士最深的哀悼及敬意。中央社記者施宗暉攝　109年1月3日
總統蔡英文（前右2）3日指示在台北賓館設置黑鷹事件罹難者追思場所，晚間並親自到場，向罹難者獻上花朵及燭光，表達對殉職國軍將士最深的哀悼及敬意。中央社記者施宗暉攝　109年1月3日
總統蔡英文（後右2）3日指示在台北賓館設置黑鷹事件罹難者追思會場，晚間與副總統陳建仁（後右）到場，率官員、國軍將領向參謀總長沈一鳴等罹難將士獻上燭光，表達最深敬意及追思。中央社記者施宗暉攝　109年1月3日
總統蔡英文（後右2）3日指示在台北賓館設置黑鷹事件罹難者追思會場，晚間與副總統陳建仁（後右）到場，率官員、國軍將領向參謀總長沈一鳴等罹難將士獻上燭光，表達最深敬意及追思。中央社記者施宗暉攝　109年1月3日
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