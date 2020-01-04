台北101點燈悼殉職將士 幕後推手是海軍中校劉佳志

悼念殉職國軍弟兄，台北101今晚利用外牆燈網，展示「悼念總長、國軍將士，國人都是您們的家人，謝謝您們畢生守護我們的家。致敬 國軍將士」文字。（台北101提供） 中央社記者吳柏緯傳真 109年1月3日

（中央社記者王承中、廖禹揚台北4日電）國軍黑鷹直升機2日失事，造成參謀總長沈一鳴上將等8人殉職，台北101外牆燈網昨天晚上亮起悼念殉職國軍將士的文字，幕後推手是海軍中校劉佳志。他表示，覺得應為同袍做些事，也感謝台北101的支持。

台北101營運長劉家豪表示，台北101身為地標建築，10幾年來有重大事件發生時，多會配合反應，這次事件發生後，內部也隨即討論應呼應民眾心聲，表達哀悼之意。事件發生後確實收到許多訊息，感謝各界熱心提醒，但由於時間倉促，又適逢跨年系列活動期間，撤換燈牆內容相關處理事項繁多，難以一一列舉、回覆相關訊息。

國軍黑鷹直升機2日在新北市山區失事，造成沈一鳴等8人英勇殉職，而台北101也於昨天晚間在外牆燈網上寫下「致敬 國軍將士」、「謝謝您們 畢生守護我們的家」、「國人都是您們的家人」、「悼念 總長 國軍將士」等文字。

根據軍聞社報導指出，幕後推手是海軍中校劉佳志。劉佳志昨天晚上在台北101的臉書粉絲專頁留言表示，此刻國軍正面臨重大創傷，官兵悲慟不己，如果可以的話，能否稍稍熄燈示意或改以祈福字句，為亡者、傷者祈福。劉佳志的留言引發網友廣大迴響，台北101也接受提議。

劉佳志也在個人的臉書上向台北101致謝，他表示，「感謝你們帶領凝聚全國國民向心，為逝去的國軍英雄致意，願逝者安息、祝傷者平安，由衷感謝您們，謝謝，感恩」。

軍聞社報導指出，劉佳志表示，國外許多大樓會在遭逢災難或意外時，以燈光或文字表達祝福或祈禱之意，他身為國軍一員，面對如此重大意外，感同身受，覺得應該要為同袍做些事情，因而有此發想，也感謝101大樓支持並實現這個構想，令國軍官兵備感窩心。（編輯：紀淑芳）1090104

悼念殉職國軍弟兄，台北101今晚利用外牆燈網，展示「悼念總長、國軍將士，國人都是您們的家人，謝謝您們畢生守護我們的家。致敬 國軍將士」文字。（台北101提供） 中央社記者吳柏緯傳真 109年1月3日

悼念殉職國軍弟兄，台北101今晚利用外牆燈網，展示「悼念總長、國軍將士，國人都是您們的家人，謝謝您們畢生守護我們的家。致敬 國軍將士」文字。（台北101提供） 中央社記者吳柏緯傳真 109年1月3日