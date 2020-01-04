雷達分隊緬懷沈一鳴悼念留言 總統親手帶到追思會

總統蔡英文4日下午代替殉職參謀總長沈一鳴完成未竟任務，慰勉空軍第一雷達分隊後，也將官兵們對總長的悼念留言，帶到台北賓館，並貼在追思會立牌上。（總統府提供）中央社

（中央社記者溫貴香台北4日電）總統蔡英文今天下午代替殉職參謀總長沈一鳴完成未竟任務，慰勉空軍第一雷達分隊後，也將官兵們對總長的悼念留言，帶到台北賓館，並貼在追思會立牌上。

沈一鳴2日搭乘UH-60M黑鷹直升機，原訂將前往位於宜蘭東澳嶺的空軍第一雷達分隊慰勉官兵，但在新北市山區失事，包括沈一鳴等8名將士殉職。

蔡總統到訪視導，空軍第一雷達分隊的官兵們用便利貼寫滿對沈一鳴的感念，請總統帶到追思會現場，包括40幾張手寫便利貼留言給沈一鳴以及同樣在黑鷹空難殉職的總士官長韓正宏。

便利貼留言寫著「感謝總長為國辛勞、任務圓滿」；「以你為榮」；「謝謝總長對我國這些年來的辛勞，我們永遠懷念你」；「我們會延續您的精神堅守崗位，捍衛領空安全」。

總統蔡英文4日下午代替殉職參謀總長沈一鳴完成未竟任務，親自慰勉空軍第一雷達分隊，也將官兵們對總長的悼念留言便利貼，帶回台北追思會立牌上。中央社記者溫貴香攝 109年1月4日

蔡總統在國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、退輔會主委馮世寬等人陪同下到台北賓館追思會現場，這也是總統第二度到追思會現場，向殉職國軍們獻花，並一一將便利貼，貼到留言看板上，表達空軍第一雷達分隊對沈一鳴的追思。

總統表示，去了東澳嶺的雷達站，走完沈一鳴原來要走的行程，同時也慰問工作的士官兵們，表達慰問及鼓勵，士官兵們也都非常懷念沈一鳴。

總統說，非常感謝全體士官兵們在此刻，都能夠堅守崗位保衛國家，維護台海安全，穩定民心士氣，也感謝到追思會現場致意的民眾，深刻感受到人民對國軍的支持。（編輯：楊玫寧）1090104

UH-60M黑鷹直升機2日失事新北坪林、宜蘭交界處，參謀總長沈一鳴上將（上排左起）、參謀黃聖航少校、總士督長韓正宏士官長、情次室助次洪鴻鈞少將、政戰局副局長于親文少將（下排左起）、黑鷹正駕駛葉建儀中校、副駕駛劉鎮富上尉、機工長許鴻彬罹難。（提供照片）

總統蔡英文4日下午代替殉職參謀總長沈一鳴完成未竟任務，前往慰勉空軍第一雷達分隊，也將官兵們對總長的悼念留言便利貼，帶回台北賓館貼在追思會立牌上。中央社記者溫貴香攝 109年1月4日

國軍黑鷹直升機失事，8名將士殉職，國防部在台北賓館設置追思會場，4日起一連兩天供各界前往致意。總統蔡英文（前）繼3日晚間赴會場點燈後，4日下午再度現身，獻花致意。中央社記者徐肇昌攝 109年1月4日