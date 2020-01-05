網傳黑鷹殉職飛官配偶無法領取撫卹 國防部駁斥

UH-60M黑鷹直升機2日在新北市山區失事，正副駕駛及參謀總長沈一鳴等8將士殉職。網路謠傳，殉職的年輕飛官配偶無法領取撫卹，國防部澄清這是不實的假訊息。（消防署提供）

（中央社記者王承中台北5日電）網傳黑鷹殉職年輕飛官配偶無法領取撫卹，國防部今天表示，依法遺族領取撫卹金並無年齡設限，黑鷹殉職將士相關撫卹作業國防部均依法行政儘速辦理，對不實言論予以譴責。

UH-60M黑鷹直升機2日在新北市山區失事，包含正副駕駛及參謀總長沈一鳴等8將士殉職，有網路謠傳，殉職的年輕飛官配偶無法領取撫卹。

國防部今天上午發布新聞稿澄清是不實的假訊息，國防部指出，依法遺族領取撫卹金並無年齡設限，有關部分網路訛傳混淆社會視聽，嚴正予以駁斥。

國防部表示，依照「軍人撫卹條例」相關規定，軍人因公死亡發給父母、配偶、子女撫卹金，遺族得於撫卹前，依其志願請領年撫金，黑鷹殉職將士相關撫卹作業國防部均依法行政儘速辦理，並同時表彰殉職將士對國家的付出與貢獻。

國防部指出，有關軍人年金改革相關法令修正，均未變動上述請領撫卹資格，部分網路未經查證澄清即引用錯誤訊息，易造成殉職將士家屬、國軍袍澤、社會大眾誤解，國防部針對不實言論予以譴責。（編輯：黃國倫）1090105