沈一鳴將葬五指山國軍公墓 侍從官骨灰永伴

國軍黑鷹直升機2日失事，造成參謀總長沈一鳴（左）及參謀總長侍從官黃聖航（右）等8名將士殉職。國防部長嚴德發7日表示，將會把2人忠骸同時安葬在五指山國軍示範公墓。（圖左為中央社檔案照片、圖右為國防部提供）

（中央社記者侯姿瑩、管瑞平7日綜合報導）國軍黑鷹直升機失事，造成參謀總長沈一鳴等8人殉職。國防部今天表示，目前已確定沈一鳴將安葬於五指山國軍示範公墓特勳區，對能否入祀圓山國民革命忠烈祠，國防部表示仍在規劃中。

根據「忠烈祠祀辦法」，殉職官兵符合身先士卒衝鋒陷陣者、殺敵致果建立殊勳者、守土盡力忠勇特著者、臨難不屈或臨陣負傷不治者、其他忠烈行為足資矜式者，得入祀忠烈祠，並得建立紀念碑或紀念坊。

國軍黑鷹直升機2日失事，造成參謀總長沈一鳴及參謀總長侍從官黃聖航等8名將士殉職。黃聖航家屬先前表示，黃聖航生前擔任參謀總長侍從官，希望死後骨灰可以同樣陪侍總長沈一鳴。

國防部長嚴德發上午在立委徐志榮陪同下，前往位於苗栗縣頭份市的黃家拈香致哀，並向家屬表達慰問之意。

嚴德發表示，黃聖航生前擔任參謀總長侍從官，平日工作認真、負責，各項表現都非常優秀，這一次英勇殉職，在最後一刻仍雙手環抱、盡忠職守保護總長，令國軍弟兄都非常感動。

嚴德發指出，針對家屬希望讓黃聖航骨灰能放在總長旁「永久陪侍相伴總長」的想法，經徵詢總長夫人同意後，將會把2人忠骸同時安葬在五指山國軍示範公墓，由專人專管、每年3節舉辦祭祀，完成守護總長遺願，以告慰黃聖航的英靈，也請家屬節哀。

與黃家交情深厚、視黃聖航為弟弟的苗栗縣議員徐功凡，事發後這段期間陪伴在家屬身邊協助相關後事。徐功凡表示，總長夫人第一時間聽到黃聖航骨灰想要陪侍在總長身旁，也很不捨，更感動得落淚，並立刻答應，黃聖航家屬都感謝總長夫人的成全。

國防部發言人史順文接受中央社記者採訪時表示，已確定沈一鳴將安葬於五指山國軍示範公墓的特勳區。

至於其他6位殉職將士的安葬地點，史順文則說，將依照個別家屬的意願提供協助。（編輯：鄭雪文、戴光育）1090107