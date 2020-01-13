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黑鷹直升機失事烏來山區
空軍救護隊UH-60M黑鷹直升機2日墜毀新北市坪林、宜蘭交界處，機上含機組人員共13人，造成參謀總長沈一鳴等8人殉職。（圖／宜蘭縣消防局提供）
黑鷹直升機失事烏來山區
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黑鷹直升機失事烏來山區4/62

黑鷹殉職將士下午移柩 車隊慢速引導供民眾致意

最新更新：2020/01/13 12:16
黑鷹直升機失事，空軍司令部將在13日移柩、14日啟靈，國防部12日召開記者會說明活動規劃內容。中央社記者徐肇昌攝　109年1月12日
黑鷹直升機失事，空軍司令部將在13日移柩、14日啟靈，國防部12日召開記者會說明活動規劃內容。中央社記者徐肇昌攝　109年1月12日

（中央社記者王承中台北13日電）黑鷹直升機失事造成參謀總長沈一鳴上將等8人殉職，國防部規劃今天下午5時移柩車隊自三軍總醫院出發，沿途行經國防部等19處地點，路線全長約13公里，採「慢速引導」並規劃37個致敬點供官兵代表及民眾致意。

UH-60M黑鷹直升機（機號933）2日在新北市坪林、宜蘭交界處失事，造成參謀總長沈一鳴、總士官長韓正宏、正駕駛葉建儀、副駕駛劉鎮富、機工長許鴻彬、政戰局副局長于親文、情報次長室助理次長洪鴻鈞、總長室參謀黃聖航8人殉職。

國防部為表彰並追思8名殉職將士，規劃今天下午5時進行移柩，移柩車隊自三軍總醫院懷德廳出發，採「慢速引導」，沿途行經國防部、空軍司令部、海軍司令部等19處，路線全長約13公里，規劃沿路官兵代表及民眾參與致意，預計在下午5時50分抵達空軍松山基地指揮部。

移柩編組共有憲兵敞篷引導車、重型機車、警備車及靈車等31輛。一共規劃19處、共37個致敬點讓民眾致意。

移柩規劃路線為三軍總醫院懷德廳出發、右轉成功路二段至三段、左轉文德路、內湖路一段、北安路、國防部（停留30秒）、空軍司令部、海軍司令部、中山北路、左轉民族東路、右轉復興北路、左轉民權東路、最後抵達空軍松指部。（編輯：張良知）1090113

參謀總長沈一鳴上將等8人殉職，國防部12日表示，規劃13日下午5時起，車隊自三總出發，沿途行經北市19處。（國防部提供）中央社記者游凱翔傳真 109年1月12日
參謀總長沈一鳴上將等8人殉職，國防部12日表示，規劃13日下午5時起，車隊自三總出發，沿途行經北市19處。（國防部提供）中央社記者游凱翔傳真 109年1月12日
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